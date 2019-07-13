美国驻韩国大使哈里斯：“最好由韩日两国直接解决”. July. 13, 2019 07:50. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 美国驻韩国大使哈里·哈里斯12日就因日本经济报复引发的韩日矛盾表示：“首先最好是由当事国直接解决。”这一表态是在美国国务院暗示可能会进行仲裁的情况下，对美国的早期介入划清界限，强调韩国和日本应该首先进行对话。 哈里斯当天上午在国会与自由韩国党所属的国会外交统一委员长尹相炫进行了约1小时的非公开面谈，他表示：“韩国和日本作为成熟的国家，有能力解决问题”，“（相比美国的仲裁，）还有通过韩国政府、企业、议会等解决问题的余地。” 据悉，哈里斯还表示：“当当事国无法解决问题等方法或对美国企业或安全产生影响时，美国才会采取行动。”也就是说，如果日本出台追加出口限制等事态变得长期化，对美国经济产生直接打击，美国可能会出面。据悉，哈里斯当天没有提及日本提出的韩国违反对朝鲜制裁的疑惑。 尹相铉说，“日本要求设立第三国仲裁委员会的期限18日以后，日本可以进行第二次限制或向国际法院提起诉讼”，“并请求哈里斯美国发挥更积极的作用。”

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