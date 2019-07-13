明年最低工资8590元，“调整速度”后提高2.9%. July. 13, 2019 07:50. by 朴恩緖 clue@donga.com. 2020年的最低工资（时薪）定为8590韩元，比今年（8350韩元）上涨2.9%（240韩元）。最低工资上调率去年和今年分别为16.4%和10.9%，今年从10%以上下降到不到3%。此前政府和执政党部分人士提出的“速度调整论”终于成为现实。 最低工资委员会12日在政府世宗办公大楼举行第13次全体会议，做出了上述决定。明年最低工资将在经过提出异议期间后，于下个月5日以雇佣劳动部长官的名义同时公布时薪和月薪，并于明年1月1日开始实施。包括休假津贴在内，每周工作40小时的劳动者月薪为179.5310万韩元，比今年上涨5.0160万韩元。包括周休津贴在内，实际时薪为1.0318万韩元。 直到前一天深夜，劳资双方仍未能缩小分歧，但经过一番周折后，于12日凌晨提交了《劳动者委员案》（8880韩元，比上一年上涨6.3%）和《使用者委员案》（8590韩元，比上一年上涨2.87%）。由9名最低工资委员会公益委员、9名资方委员、9名工人委员等共27人分别对两个议案进行表决，结果以使用者方案15票、劳动者方案11票、弃权1票决出胜负。 2.9%的上涨率是自1988年引入最低工资制度以来排名第三低的上调，仅次于遭遇国际货币基金组织外汇危机的1998年至1999年（2.7%）和全球金融危机之后的2010年（2.75%）。 劳资双方的反应截然不同。资方委员表示：“期待这次机会能够减少中小、小型企业和小工商业者的困难。”相反，韩国劳动组合总联盟则表示强烈反对，“一点都没有考虑低工资工人处境的悲惨结果”，“这是最低工资的惨案。”

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