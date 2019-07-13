青瓦台：“日本对韩出口管制是否违反对朝制裁，建议接受联合国调查”. July. 13, 2019 07:50. by 文炳基记者、常驻华盛顿记者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦台国家安全保障会议12日对日本表示：“对于韩日两国违反四大出口管制体制的事例，应委托联合国安理会下属的对朝制裁委员会专家小组或适当的国际机构进行公正的调查”，“如果得出我们政府没有错误的结论，日本政府应进行道歉，并立即撤回具有报复性质的出口管制措施。”日本提出韩国违反对朝制裁的嫌疑作为限制出口的理由，韩国政府对此首次采取了应对措施。 国家安保室第一次长兼国家安全保障会议事务处长金裕根当天表示：“日本高层人士在没有明确证据的情况下，做出暗示韩国政府违反出口管理、不履行制裁的不负责任的发言，对此深表遗憾。”金裕根接着表示：“如果调查结果发现韩国政府犯有错误，韩国政府将立即道歉并采取纠正措施”，“应该对日本的违反事例进行彻底的调查。” 据分析，此次提议是为了阻止日本在国际上发动舆论战把美国拉为友军。青瓦台相关人士表示：“这是通过周密的内部调查确认没有问题后提出的建议”，“正在研究如果日本不接受共同提案，就单独接受调查的方案。” 就此，正在美国华盛顿进行访问的青瓦台国家安保室第二次长金铉宗11日（当地时间）会见记者时表示：“美国对于解决韩日间矛盾的韩美日三方高层协商持积极立场”，“日方尚未做出回应，态度显得消极。”美国国务院发言人摩根·奥尔特加斯在当天的吹风会上表示：“为了加强韩美日三国的关系，我们将尽我们所能。”这表明，韩日矛盾很难长期化。这说明，美国不再维持原先的原则性立场，而是流露出不希望韩日矛盾长期化。

한국어