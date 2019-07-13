成为“国家元首”的金正恩，通过果敢的无核化奠定正常国家的道路. July. 13, 2019 07:50. . 经确认，朝鲜在今年4月的最高人民会议上通过修改宪法，将国务委员会委员长金正恩的地位规定为“代表国家的最高领导人”和“武装力量总司令”。把之前宪法上交给最高人民会议常任委员长的对外国家元首的地位也统一到国务委员会委员长的身上，正式表明金正恩是名副其实的代表国家的最高领导人。 朝鲜公开修订过的宪法，是在朝美非核化谈判即将重启之际。修改后仅过3个月就通过对外媒体公开，可以看出，朝鲜将以在6月30日板门店韩朝美首脑会晤后的变化了的氛围下正式进行谈判的意志。特别是把实际权力和名义面孔一分为二的国家元首的法律地位单一化，表明金正恩在负责任地进行对外谈判，同时在今后和平协定等国际条约上也将作为签字当事人出面。 但是，朝鲜仍然保留了2012年修改宪法时序言中的“核拥有国”一词。这是上一届领导人金正日“将朝鲜转变为政治思想强国、核拥有国、军事强国”的叙述，虽然不会成为无核化谈判的的直接障碍，但保留了其核拥有国地位，再次确认了金正恩的意图，是要利用有核国家的地位，在把今后与美国的谈判引向“韩半岛无核化”这一核裁军谈判。 引人注目的是，修订的宪法中突出了新的金正恩时代。将金日成、金正日偶像化的“民族的太阳”等词语消失，“大安工作体系”“青山里方法”等过去失败的政策遗产也被删除。不仅将“勤劳知识分子”改为“知识分子”，还新添了“信息化”。其中还特别包括了“加快经济建设”“保障实际利益”等表述，以及引入企业责任管理制度等市场经济要素的经济改革措施。 朝鲜的宪法与最高规范的韩国宪法不同，地位比劳动党章程、甚至领袖的一句话都要低。因此，不能赋予朝鲜修改宪法部分内容以很大的意义。虽然这是象征性的姿态，考虑外部的努力也仍然值得庆幸，但是距离朝鲜成为“正常国家”还有很长的路要走。对于被国际社会作为流氓国家予以彻底孤立的朝鲜来说，除了通过弃核来把握经济开发的机会之外别无他途。归根结底，这是金正恩应该尽快做出决定的问题。

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