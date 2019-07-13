“我们也像别人一样”，世界杯巾帼英雄们的抗命. July. 13, 2019 07:50. by 朴湧 parky@donga.com. 1992年热播的电视剧《儿子和女儿》讲述了双胞胎兄妹“贵男”和“后男”的成长故事。作为七代独子的儿子，名字就很特别，意为“尊贵的男人”。同一天出生的双胞胎女儿则是让人下定决心“下次一定要生儿子”的存在。后男因为父母把全部赌注都投在了贵男身上，自己连上大学的机会都不得不放弃。从当时收视率超过60%来看，应该说“后男”的故事并不是只在电视剧中出现。 在家族的投资中被疏远，为了用实力证明自己而拼命生活的“我也是后男”们的故事在2020年之前的现在仍然会出现。即使在两性平等文化远超我们的美国，女性也受到投资价值低的“二等市民”待遇。法国女足世界杯本月7日落幕，连续两届夺得冠军的美国女足国家队3月向美国足协提起诉讼，抗议美国女足在性别问题上所受到的歧视。 据英国《卫报》报道，美国足协赛前曾承诺，假如女足国家队在世界杯上夺冠，将能得到20万美元(约2.4亿韩元)的奖金。男性为110万美元(约13亿韩元)，是女性的5倍以上。今年女足世界杯总奖金为3000万美元(约353.7亿韩元)。这一数字仅是2018年男子(俄罗斯)世界杯总奖金的7.5%。美国足协认为，女足比赛收益低、收视率低、回报低，但美国媒体援引足协财务报告称，女队在2015年世界杯夺冠后的3年里，收益高于男队。T恤卖得更多的是女队。本届女足世界杯决赛的美国国内收视率比2018年男足世界杯决赛时还要高。 也有男性批评美国女足国家队不懂体育市场的运作方式，只谈钱。她们要求的不仅仅是钱。女足队员们不满地说，即使夺得世界杯冠军，除了奖金，在训练设施、旅游合同、医疗援助等投资方面也受到了歧视。美国女足队长梅根•拉皮诺埃说：“‘同工同酬(Equal pay，公正的报酬)’是工资以上。在给予男女双方同等的投资和支援、照顾和智力之前，我们并不知道我们的潜力是什么。” 《华尔街日报》(WSJ)认为，1972年美国《民权法》允许美国大学向男女运动员提供运动员奖学金，是美国女足取得成功的秘诀。WSJ指出，与以少数精英为主的欧洲不同，在美国，根据这项法律，许多女学生参加了体育活动，优秀运动员自然被发掘出来。实际上，无论是在曼哈顿市中心、还是加利福尼亚州的小村庄，都不难看到拿着足球的女生。 女性要想打破晋升和报酬的“玻璃天花板”，首先要解决在投资和机会上排斥女性的“后男诅咒”。仅仅就成果的正当报酬这一结果进行谈论是有局限性的。不仅仅是体育。首先要考虑的是，为使女性成长为高级干部，在领导能力教育上投入多少；为培养未来就业市场上备受瞩目的人才—“科学•技术•工学•数学(StEM)”领域的女性人才，我们应该投入多少。 美国女足国家队10日上午高举冠军奖杯，在从纽约曼哈顿南端的鲍林格林(Bowling Green)连接到市政厅公园的百老汇“英雄峡谷”进行冠军游街。迎接英雄们的纽约市民高呼“公正的报酬”“向补偿(Pay them)她们”。4年前，她们在群众的欢呼声中，也捧起了奖杯，成为这个峡谷的主人公。现实没有把她们当作真正的英雄。下一个4年，再下一个4年，情况可能会有所不同。

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