“报去年WS失利之仇”，柳贤振将与普莱斯展开转场比赛. July. 13, 2019 07:51. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 上半赛季取得10胜(2负)的洛杉矶道奇队的柳贤振(32岁)将在下半赛季首次登场，与在去年世界大赛(又称世界系列赛)上让自己品尝到失利苦果的大卫•普莱斯(34岁•波士顿红袜队)展开转场比赛(复仇战)。 美国职业棒球大联盟(MLB)12日通过网站公开了从13日开始在波士顿芬威公园球场举行的道奇队与红袜队的3连战的首发阵容。柳贤振将于15日踏上投手踏板。 柳贤振和普莱斯在去年10月的世界大赛系列赛第二场比赛中相遇。当时柳贤振在4又3分之2局内被对方击出6个被安打，失4分，成为失败投手。相反，普莱斯在6局中被对方击出3个被安打，仅失2分，并取得了胜利。道奇队最终以1比4的大比分败给红袜队，之后两人没有迎来再次交锋的机会。普莱斯本赛季出场16次，战绩为7胜2负、平均责任失分3.24。 截止到12日，卫冕冠军波士顿红袜队在美国联盟东部赛区排名第3位(49胜41负)。道奇队则在国家联盟西部赛区排名第一(60胜32负)。但是红袜队的攻击力是联盟最强的。球队击球率(0.272)和出垒率(0.345)位居美国职棒大联盟全体第一。柳贤振和普莱斯的转场比赛被编成ESPN的《Sunday Night Baseball》，将在美国全境进行转播。

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