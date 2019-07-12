费德勒与纳达尔11年之后再次在温布尔登网球公开赛上相遇. July. 12, 2019 07:31. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “重现2008” 在世界最权威的2019温布尔登网球公开赛男子单打比赛中，二人的强强对话终于在时隔11年之后再次成功上演。拉斐尔•纳达尔(33岁•西班牙•第2位)和罗杰•费德勒(38岁•瑞士•第3位)将在通往决赛的路口狭路相逢。 纳达尔和费德勒在2008年温布尔登网球公开赛男单决赛中上演了历史上最精彩的一战。当时纳达尔22岁，费德勒27岁，正处于职业生涯巅峰时期的两人耗时4小时48分钟，上演了一场血战。由于当天下雨，比赛中途被中断，当地时间下午2点35分开始的比赛在晚上9点多才结束。最终纳达尔在包括两盘抢七在内的5盘大战中以3比2(6-4、6-4、6-7、6-7、9-7)险胜费德勒，是对手的温网六连冠之梦破产。 在那场“传奇经典对决”之后，两人在各种大满贯比赛中又先后交手22次，但唯独没有在温布尔登相遇。在11日(以下韩国时间)举行的四分之一决赛中，费德勒以3比1(4比6、6比1、6比4、6比4)击败锦织圭(30岁•日本•第7位)，纳达尔以3比0(7比5、6比2、6比2)完胜山姆•奎雷伊，至此两人将在时隔11年之后再次在温网相遇。费德勒在首盘以4比6告负，看似局势不妙，但此后他连扳三局，拿下了个人温网第100场单打胜利。费德勒由此成为首位在单项大满贯赛事男子单打比赛中取得100胜的选手。 两人的交锋战绩为24胜15负，纳达尔遥遥领先。即使限定在大满贯赛事中，纳达尔也以10胜3负的成绩占据很大的优势地位。在最新的一次交锋—法网决赛中，红土场上的绝对强者纳达尔以3比0(6-3、6-4、6-2)完胜费德勒。不过也有评论认为，由于场地是温网，比赛结果很难预测。费德勒仅在温布尔登公开赛上就获得了8次冠军，显示出了压倒性的优势。虽然在11年前的决赛中失利，但温网总战绩也是费德勒2胜1负领先纳达尔。 重新看到的世纪对决。12日的比赛到底谁会笑到最后？

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