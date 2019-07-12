4部韩国电影挑战“迪斯尼天下”. July. 12, 2019 07:31. by 李?? baltika7@donga.com. 7月的影院街处于迪斯尼的支配当中。写实电影《阿拉丁》的观影人次即将突破1000万，再加上唤起粉丝们回忆的《玩具总动员4》。将于本月17日上映的写实电影《狮子王》正在准备接棒。 《狮子王》自1994年上映以来，已经连续15年保持全球动画片票房第一的记录。写实电影的导演是《丛林奇谈》的约翰•帕布罗，电影配乐方面由世界著名的电影音乐家汉斯•齐默和流行歌手埃尔顿•约翰负责。辛巴和纳拉的配音工作由唐纳德•克拉伯和碧昂斯完成，两人的配合十分默契。 为对抗《狮子王》的“复仇者联盟”级演员选角，韩国电影以从老演员到新人演员的融合为一体的多样的题材展开对决。灾难动作片、历史剧、大型史剧、灵异片等可供观众选择的范围越来越广。 24日最先上映的电影是讲述有关创制韩文的背后故事的《国王的书信》(导演赵哲贤)。在演员阵容方面，宋康昊饰演世宗大王，帮助世宗的信眉大师一角由朴海日饰演负责，世宗的妻子昭宪王后一角由最近去世的演员全美善饰演。 《EXIT》(导演李相根)和《狮子》(导演金周焕)将于31日同时上映。在不明原因的有毒气体扩散的市中心展开逃生作战的灾难逃生动作片《EXIT》是赵正锡(音译，下同)的喜剧演技备受期待的作品。少女时代出身的演员允儿将饰演赵正锡的大学登山社团后辈。两位演员在拍摄两个月前就为了表演动作戏学习了攀岩，亲自完成了钢丝动作和高空坠落动作。朴仁焕、高斗心、金智英等老配角也将加盟影片。《狮子》讲述的是拥有狂热粉丝的格斗冠军龙厚(朴叙俊饰)和来自梵蒂冈的宗教司祭安神父(安圣基饰)一起对抗邪恶势力的故事。 将于下月7日上映的《凤梧洞战斗》(导演元信渊)的上映日期最晚。电影讲述了1920年6月独立军战胜日军的战斗故事，制作团队参考了独立新闻和洪范图将军的日志，咨询了独立军的后代和历史学家，在事先考证方面下了很大的功夫，堪称编撰国史书。演员柳海真、柳俊烈、赵宇镇等参与其中，讲述了为独立而牺牲的平凡英雄们的故事。尤其在韩日关系急剧冷却的情况下，出演日本电视剧《昼颜》和《信号》等的著名演员北村一辉将出演独立军围剿队队长，因此该影片备受关注。

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