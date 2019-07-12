现代汽车推出“一人生活方式SUV”VENUE. July. 12, 2019 07:31. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代汽车开始销售小型运动型多功能车(SUV)“VENUE”。这是现代汽车SUV中最小的一款，瞄准了千禧一代(1980年代~2000年代初期出生的一代)。 现代汽车11日在京畿龙仁市的大型咖啡屋“The Carffing”举行了SUV“VENUE”的上市活动。 VENUE车身总长(长度)为4040毫米，总宽(宽度)为1770毫米，总高(高度)为1565毫米，拥有最适合“一人生活方式”的空间。 搭载了新一代汽油发动机“SmartStream G1.6”。该车基本采用了前方防撞辅助系统、车道保持辅助系统等高科技智能安全行驶技术。 此外，该车还采用了“2WD险路行驶模式”，在运动型等三种驾驶模式和雪道等多种路面行驶环境中，尽可能保证行车安全，确保了该车在市区行驶时的平稳、舒适的行驶性能。 现代汽车将VENUE的年销售目标定为1.5万辆。现代汽车国内营业本部长(副社长)李光国表示：“VENUE是喜欢一个人独自旅行、一个人看电影等一人生活方式的消费者的首选SUV。作为安全、便利驾驶的人生一款车来说的话，VENUE是最佳选择。” 销售价格方面，以3.5%的个别消费税为准，“智能型”1473万韩元(手动变速器)、1620万韩元(无级变速器)，时尚款1799万韩元，FLUX版本为2111万韩元。

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