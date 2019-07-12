想要开启材料、零部件国产化之路，应先修改“化评法”“化管法”. July. 12, 2019 07:31. . 青瓦台为了讨论针对日本出口限制措施的对应措施，10日召开了紧急邀请经济人座谈会，会上部分企业人士认为《化学物质登记及评价等相关法律》（化评法）可能会成为材料、零部件国产化的绊脚石，要求放宽这一法律。该法在2013年4月获得通过时，以企业界为中心曾出现“亡国之法”的担忧，但最终法律获得强行通过。在日本限制出口生产半导体必需的氟化氢后，该法律导致的原材料、零部件产业的空白被大幅暴露出来。 以2010年加湿器杀菌剂事故为契机，政府和业界在22个月里共举行了17次座谈会，引导了“化评法”法案。但国会对此置之不理，在16天内仅举行了一次听证会，就制定并通过了包含强力规定的新法案。由于新法律过于仓猝，未能实施就在2016年重新修订，实际上是从今年年初开始实行。但在2013年法律通过以后，该法律打击了研究开发化学物质的意志，决定性地阻碍了材料、零部件产业的发展。 2015年的实施法案中，对所有新化学物质不分多少均实施义务登记的规定，被批评为是连研发都禁止的过度限制，后来被放宽到只对100公斤新化学物质实施义务登记。对生产、进口1吨以上现有化学物质的企业，也规定在一定期间内暂缓实行义务登记，只要求对若干事项进行事前申报。但是，进口一种新化学物质所需的文件工作，就需要8至11个月，在信息公开过程中还存在泄露企业机密的担忧，因此外国企业不愿供应等严重的副作用并没有消失。 以2012年庆北龟尾工业园区氟酸泄漏事故为契机修订的化学物质管理法（化管法）也是如此。通过修改法律，有害物质处理工厂需要满足的安全标准从原先的79个增加到了413个，足足增加到了6倍以上。因为每个工厂最少需要数亿韩元的设施改善费用，所以小公司干脆放弃国产化，选择了进口这条路。 像化评法和化管法一样充分体现过度限制副作用的事例也非常罕见。今天，因为无法自由接触机械、电子等广泛领域使用的化学物质，很难想象材料、零部件的国产化，只能从日本等外国进口。在这种情况下，日本勒紧了原材料和零部件的出口脖子，出现了使韩国陷入了窒息境地的眼下状况。如果想要赶上日本，而且如果不想让规制改革停留在口头上，就应该先修改化评法、化管法。

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