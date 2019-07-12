年薪第一的乐天队为何成绩垫底？. July. 12, 2019 07:31. by 申武庆记者 yes@donga.com. 职业棒球乐天队非常绝望。球员的身价在10支球队中排名第一，成绩却是倒数第一。这是整体的困境。投手和击球手都不怎么样。防守甚至被介绍到了美国职棒大联盟，场面非常尴尬。原因有数十种，但大的说来，都是从一个不利因素开始的。捕手不稳。内场动荡，全队崩溃。 捕手并不是单纯地接受投手投球的存在。协调好坏球数，调整防守队员的位置，控制与失分有关的一切情况。所以被称为球场司令。过去曾带领SK队的金星根(音译)教练表示：“捕手朴勍完是球队战斗力的50%。” 乐天队在2017年赛季结束后，随着主力捕手姜珉镐获得自由签约选手(FA)资格，转会到三星队，苦难开始了。在签约过程中，有可能错过好球员。问题是对策。乐天有两张牌。无论是从外部引进能够代替姜珉镐的选手，还是在内部培养有潜力的选手。 乐天俱乐部将方向定为内部培养。但是捕手要在实战中积累2、3年的经验，才能起到作用。另外，如果捕手不稳定，整个球队就会动摇。捕手需要承担很多东西。这是需要慎重考虑的问题。但是乐天低估了捕手的比重或过高评价了内部资源的力量。 如果投手投出地滚球，捕手就要用身体阻挡。这叫拦网。 乐天队的捕手们不断漏掉掉落的变化球。如果跑垒员站在3垒，会担心失分而战战兢兢。脑子里不可能有余力考虑球的配合。 很有可能只订购不会漏掉的球。对方击球手不可能不知道这一点。另外，接球也不是很流畅。可以成为好球的球，如果稀里糊涂地接的话就会被判为坏球。因此，乐天队的投手们在四坏球上垒、暴投、被本垒打、平均责任失分等方面均排在最后。在这种情况下，保持防守集中力是奇迹。失误当然也最多。 虽然从去年开始问题已经出现，但乐天队没有承认。本季开赛之前，市场上出现了三四名捕手资源，但并未得到应有的回应。似乎是对内部培养决定充满了信心。就连去年底上任的主教练杨相汶也对调教工作充满信心“可以培养出一名好投手，一名好捕手”，支持球队的方向。 现实却确实归结为“不安的捕手、不安的投手”。但即便如此，球队仍然表示“至少相信选择没有错”。这被称为“认知失调(cognitive dissonance)”。当出现与想法不符的结果时，与其纠正错误，不如相信选择是正确的或不可避免的。 认知失调，从个人的细小选择，到组织与国家的重大决策，无一例外都适用。因为是人所以会那样。因此，我们必须有意识地摆脱出来。选择随时都有可能错。学会承认错误，学习之后才会发展。 陷入认知失调，就没有学习的机会，绝望会延续到明天。 解决组织内部认知失调的方法之一是改善决策过程。应该承认可能会有错误，并确保出现包括反驳在内的各种意见。乐天可能在这方面存在问题。 这意味着，“捕手难”可能并非偶然，而是源于组织文化。乐天队自1992年获得韩国大赛冠军后，近30年来一直未能夺冠。球迷们失望到了极点。职业棒球整体的票房将发生动摇。现在是时候回头看一下了。

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