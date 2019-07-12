美国要求韩国与日本“向霍尔木兹海峡派兵”. July. 12, 2019 07:32. by 黃仁贊 hic@donga.com. 据悉，美国特朗普政府为了在伊朗的封锁威胁下矛盾激化的中东霍尔木兹海峡进行海上护卫，要求韩国和日本派兵组建联合舰队。美国不仅就朝鲜核问题，就伊朗问题也向韩日提出了“请求书”。 韩国外交部发言人金仁哲在11日的例行记者会上，针对美国是否要求组建舰队的提问表示：“我们随时与美方进行沟通”，“韩国政府对中东地区的紧张局势加剧表示担忧，坚持航行自由以及自由贸易不能受到威胁的立场。” 据悉，有关于此，韩国军方已经收到了美国的派兵请求，正在进行内部讨论。 此前，美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德9日（当地时间）会见记者时表示：“为了了解能否在霍尔木兹和巴布·曼德夫海峡建立保障航行自由的联合体，正在与多个国家进行合作。”霍尔木兹海峡是全世界约三分之一原油通过的战略要塞，进口到韩国的原油中约有70%通过该海峡。 特朗普总统上个月24日在推特上发文说，“所有国家都应保护本国船只免受经常出现的危险”，要求盟国参与。六天后在青瓦台结束韩美首脑会谈的文在寅总统表示：“在（霍尔木兹海峡所在的）阿曼海域的通航自由，对于维护国际能源安全和中东地区能源稳定非常重要”，“我们（韩美）决定今后为稳定中东局势而紧密合作。” 据《日本经济新闻》11日报道，接到美国派兵要求的日本可能会为派遣自卫队进行法律研究。

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