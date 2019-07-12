金贤钟赴华盛顿，尝试就“日本报复措施”劝美国斡旋. July. 12, 2019 07:32. by 文炳基记者、常驻华盛顿记者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 文在寅总统就日本限制出口的措施，紧急派遣国家安保室第二次长金贤钟前往美国华盛顿。在日本提出可能违反对朝鲜制裁、试图将美国拉入友军的情况下，韩国政府此举是通过政府内具有代表性的贸易专家金贤钟，向白宫通报日本出口限制措施的不当性。青瓦台计划，除美国外，还将向中国、东南亚等提出合作邀请。由日本经济报复引发的韩日全方位外交战正在向全力战扩散。 金贤钟10日（当地时间）抵达美国华盛顿杜勒斯机场后，直接前往白宫会见了白宫代理办公厅主任米克·穆尔维尼，说明了韩国对日本出口限制措施的立场，并要求美国给予协助。金贤钟计划11日会见美国参众两院议员后，在白宫会见国家安全会议副助理查尔斯·库珀曼。 金贤钟在杜勒斯机场会见记者时，对于“是否会要求美国就日本的出口限制问题进行斡旋”的提问回答说：“当然也会讨论该问题。我来这里，就是为了与白宫以及国会参众两院进行多方面会面，讨论韩美间的问题。” 韩国外交部表示，外交部长官康京和10日下午也与美国国务卿迈克·蓬佩奥通了电话，请求美国进行斡旋。康京和表示：“日本的贸易限制措施对美国企业乃至世界贸易秩序都会产生负面影响”，“在韩美日三国合作方面也不可取。”外交部表示，蓬佩奥对此表示“我理解（I understand）”。 据悉，日本也要求特朗普政府对针对韩国的出口限制措施予以支持。日本首相安倍晋三和执政党自民党出面强调韩国违反对朝制裁的可能性，正在说服美国。 在韩日外交战全面打响的情况下，青瓦台计划为让日本撤回出口限制扩大国际舆论战。青瓦台相关人士表示：“将全面动员文在寅总统构建的互助体系。”对于向日本派遣特使一事，青瓦台也表示：“如果能够达到浮出水面的程度，可以进行说明”，并没有否认拟议派遣特使的可能性。

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