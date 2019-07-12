5.4万人选择尊严死. July. 12, 2019 07:32. by 魏恩智记者 wizi@donga.com. 11日下午3点，在首尔市城北区事前医疗意向书咨询中心。居住在首尔恩平区的刘某（78岁）开门进来了。虽然还没有病痛的地方，但为了以防万一，他还是前来填写事前延命医疗意向书。刘女士说：“前几天见到的亲姐姐说已经登记了事前延命医疗意向书，我也在考虑之后，今天前来报名。”刘女士说：“看到很多失去意识的老人吊着呼吸管，太难过了，我不想那样去迎接死亡，所以决定填写申请书。” 像刘女士这样，在身体健康的时候填写提前决定延命医疗意向的“事前延命医疗意向书”的人最近正在增加。延命医疗是指，在心肺复苏术、佩戴人工呼吸器、血液透析、注射抗癌剂、体外生命维持术等治疗没有效果的情况下，只延长临终期间的医疗行为。随着去年2月实施《延长生命医疗决定法》（又名尊严死法），患者或家属可以做出中断延长生命医疗的决定。 据保健福祉部11日透露，截止到尊严死法实施1年零5个月后的上个月30日，填写事前延命医疗意向书的人达25.6025万人。与约半年前的1月3日为止的10.1773万人相比，增加到了两倍以上。 同一期间，选择尊严死的患者也超过了5万人。据保健福祉部11日透露，截至上个月30日，一开始就不接收延命治疗的“保留”决定或决定停止延命治疗的患者达5.39万人。其中男性为3.2460万人，女性为2.1440万人。其中31.9%（1.7738万人）是患者亲自表明中断延命医疗的意思。晚期和临终期患者在向医生咨询后填写的延命医疗计划书的事例占31.9%（1.7196万人）。填写事前延命医疗意向书的人占1%（542人）。 但调查显示，约七成患者的家人决定中断延命治疗。根据全体患者家属的协议中断延命治疗的患者比率为34.8%（1.8775万人）。患者家属两人以上一致陈述“患者平时不愿意接受延命治疗”而中断治疗的情况也达到了32.3%（1.7387万人）。这可能是因为患者事先没来得及填写延命医疗计划书就进入了临终期，所以由家属们代为做出了决定。 事前医疗意向书实践团体代表洪养熙（音译）表示：“延命医疗决定法是人们可以反省自己的人生，为死亡做准备的制度”，“虽然填写事前延命医疗意向书的人越来越多，但是因为还有很多人不了解这一制度，需要更多的宣传。”崔京元 实习记者 淑明女子大学传媒系大四学生

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