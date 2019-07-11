总体国家危机应通过“非任人唯亲、平等”内阁改组展现执政后半期前景. July. 11, 2019 07:32. . 文在寅总统昨天就日本的经济报复措施表示：“我国政府正在为外交途径解决竭尽全力。希望日本政府也予以回应”，“希望日本政府不要再走向死胡同。”这是在邀请30大主要企业会长团座谈时说的话。文在寅特别提到了事态长期化的可能性，表示将以民官紧急应对体制制定对策。企业家们表示，技术开发需要时间，各种限制成为绊脚石，要求政府提供长远的支持。 文在寅在企业家座谈会上表示，日本的报复措施是“史无前例的紧急状况”。同时，他还发出了冷静而强烈的对日信息。他指出，首先两国应该通过外交途径解决，并强调，日本的措施是出于“政治目的”。特别是对于日方以“安保上不妥当的事件”为由巧妙地诽谤韩国，他警告称，“在没有任何根据的情况下与对朝制裁相联系的发言，是绝对不可取的”。 日本的出口限制措施今后有可能延续到第二拨、第三拨，不断勒紧韩国经济。安倍政权很有可能抓住随意性因素和裁量权余地较大的出口审查限制，持续施加压力。文在寅总统也担心此次事态会演变成日本的追加报复措施，从而引发持久战，并表示了准备应对最坏情况的决心。但在昨天举行的企业家座谈会上，也没有拿出特别的对策。在对日技术依赖度高的情况下，现在只能停留在进口多样化等对企业自救努力的支持上。 此次恳谈会也是首先是为了听取企业的困难，建立政府和企业的共同应对体制，打造备战队伍。因此，我们必须假设可预见的日方进一步措施，在各个阶段详细制定可能对我们造成的损害和对策。另外，应该向国际社会宣传日本的不当行为，同时寻找自救对策。同时，考虑到日本有可能将报复措施扩大到金融、安保领域，有必要制定应对最坏情况的精密对策。 但最好的办法是两国之间的外交解决。企业家们也表示，“应该通过对话解决”，并承诺民间也会为说服日本尽一份力。感情用事只会使事态恶化。既要理直气壮也要灵活弹性。为了国家利益，有必要欣然修改前进方向。一方面要与日本各界进行多方面的接触，另一方面要在国内收集历史受害者的意见，努力寻找解决办法。只标榜善意或正义的无能外交是不能被原谅的。

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