过程不公正的“零支付”. July. 11, 2019 07:33. by 金光賢 kkh@donga.com. 硬干本来就不行的事，难免会使出不当之招。由于最低工资上涨太快，个体营业者以“活不下去”为由走上街头，总统不可能推翻大选承诺，那么只好用其他方式来补偿，并急忙拿出用来安抚不满的手段，这就是减少信用卡手续费的方案“零支付”。 中小风险企业部和首尔市上个月表示将成立专门负责零支付的民间企业。据记者确认，朴映宣长官新上任的中小企业部以“零支付简便结算推进团”的名义向IBK企业银行等国策银行和新韩银行、KEB韩亚银行等主要商业银行发送公文，要求分别提供10亿韩元总共300亿韩元的捐款。据说，捐款将在法人成立后当作捐款进行处理。 “零支付”是加盟店与消费者双方都不收钱的方式，所以从一开始这一业务结构就无法盈利。如果这一业务赚得多了，反而有违初衷。因为他们是不盈利的民营企业，就像是方形的圆圈一样，本身就是天方夜谭。如果民间企业足够清醒，就绝不可能自己掏钱，去从事这一既没有效益性、而且不能摆脱政府干涉的事业，所以是在强拧着国策银行和民间银行的胳膊。 大部分以信用卡公司为子公司的银行，处于不得不把自己的钱交给其他竞争公司的结算系统的哭笑不得的境地。商业银行对此的反应是，“到了这一地步，说得好听是捐款，和只是没有拿着刀子的强盗，又有什么区别？”即便如此，表面上连话都不能说，只能在心里犯嘀咕。就连同为公务员的金融委员会也表示，现在又不是军事独裁时期，不知道中小企业部和首尔市是怎么想的。 最近计划财政部在用于支付业务推进费等官署运营经费的政府采购卡中，除了信用卡、即付卡之外，把零支付卡也纳入其中。像可可支付和三星支付等民间也有类似的服务，但是只包括零支付，这无异于给子公司派发业务。如果是民间企业，就会立即成为公正交易委员会的调查对象。首尔市还要求“尽量优先使用零支付，干部要报告使用业绩”，不知这是否违反最近生效的防止职场内欺凌法。 从首次亮相的去年12月至今年5月，零支付的使用业绩为36.5万笔，金额为57亿元。这还远远没有达到宣传或引进加盟店所花费的98亿韩元预算。与同期信用卡使用49亿次、266万亿韩元和借记卡使用32亿、74万亿韩元相比，就可以知道这是多么寒酸的程度。 “零支付”从一开始就是政府以国家资金和税金优惠等行政力量为武器进入民间结算市场，是既当选手又当裁判的不公平游戏。虽然还担任了裁判，但实际业绩几乎为零，因此，政府自己也干出了自己一直以来批评的各种形式的不公正行为。 也许有人会认为，等待紧急制定的政策产生效果并把它坚持到底，也是一种“韧劲行政”。提高最低工资的结果现在大家都知道了。政府也不得不承认，现在才说“冻结”“最低程度上调”等。而推出零支付，是看到了这一惨状，却始终未能从失败中吸取教训。爱因斯坦说：“重复同样的行为，期待不同的结果，是疯狂的行为（Insanity）。”政府、市长等以零支付为个体经营者的政治宣传应该已经足够了。做到这一程度，岂不是做了很多？无论是为了国家还是为了纳税者，还是尽快收工吧！

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