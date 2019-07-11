韩基亨教授：“在日帝的审查中为了生存奋力挣扎…要读近代文学的‘隐藏的呼喊’”. July. 11, 2019 07:34. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “韩国近代文学为何如此渺小？” 一直以来致力于从文化制度史视角查明殖民地近代性的结构的韩基亨教授(57岁•成均馆大学东亚学术院院长)为了解开这个话题，反复进行研究。特别是深入钻研了日本帝国主义的审查对近代文学产生的影响。在此过程中，韩教授的话题变成了“韩国近代文学究竟为何如此渺小”。韩教授最近出版了堪称殖民地审查研究的权威版的《殖民地文域》(成均馆大学出版部•3.5万韩元)。 9日在首尔钟路区的成均馆大学院长室见到的韩教授强调表示：“日本帝国主义的审查虽然像是熟悉的制度，但实际上，根本无法深入文学内部，如实地探求秩序是否被搞坏等。” 日本帝国主义将“内地”的制度原封不动地移植到殖民地，但以双重方式运用的却相当多。最具代表性的是媒体(报纸)和出版相关法律。韩教授表示：“日本人和朝鲜人分别接受了事后审查和事前审查。这种差别在表达自由和可能性上产生了根本性差异。” 日本作家可以制作并出版社会主义书籍或色情图片等“不安分”或“扰乱风俗”的文书。 因为即使被当局没收，也可以在地下市场流通。相反，朝鲜作家却不能印刷没有得到当局许可的内容。 “粗的针...每次扎的时候，就像被强烈的电击触电一样，瞬间身体就变得像标点符号一样小。” 韩教授举例说，日本作家小林多喜二(1903~1933年)描写对社会主义者进行残酷拷问的小说场面。独立运动者都经历了无数的顾问，而在日本帝国主义强占时期的我国文学中，这种描述却很难找到。韩教授解释说：“在朝鲜不可能发表这样的作品。当时的文学隐约其辞、模糊、朦胧、灰色等，反而是作家们为了躲避审查而采取的自救措施。” 被评价为蕴含诗人林和(1908~1953年)追求的政治文学精髓的诗《昙-1927》也可以在日本杂志《艺术运动》上发表。但林和在朝鲜只能发表把革命隐藏在哀伤或亲属之间的纽带等情感之中的诗。 韩教授主张表示，在受到这种压迫的前提下，日本帝国主义强占时期的作品完全可以另眼相看。作家们虽然没能通过作品喊出内心的声音，但无论如何在作品中留下了内心深处的一角。韩教授认为具有代表性的作家是廉想涉(1897~1963年，原名廉尚燮)。韩教授表示：“廉想涉通过小说 《万岁前》直面殖民地这一困境，但如果更深入的话，就无法出版作品，因此找到了迂回路。像《狂奔》(1929年发表)，采用了类似俗套电视剧的设定，虽然或许成为了无法得到高度评价的通俗小说，但其中包含了作者想表现殖民地资本主义的无道和低劣的作者的真正意图。” 在文学和文章显示的表层下，长期凝视国家权力和市场的韩教授在这本书中介绍了韩国近代文学为战胜日本帝国主义的审查所取得的成就和文学作家们的奋斗，试图对近代性本身进行新的解释。韩教授表示：“像殖民地近代文学的主角—土著书社一样，韩国近代文学还有很多不为人知的世界。” 例如，《春香传》在1930年代每年销售数万册。韩教授表示：“16岁的少女读着向着死亡疾驰的《沈清传》，读者们会因为生与死的问题而苦恼。但是对于《沈清传》留给近代韩国人的意象，却没有人追问，只是把它当作是消亡的、前近代的、旧态依然的传统叙事的残余。” 当代朝鲜语出版物被日文媒体包围。据韩教授的调查显示，日本帝国主义强占时期销量排名前30名的出版物中，朝鲜语媒体包括《东亚日报》在内仅有4种。韩教授强调称，要意识到当代作家和新闻工作者处于怎样的中间层压抑之中，应审视原文文本。他说：“之前一直以英美理论、不成熟的脱近代论，甚至帝国的观点来分析韩国的近代性。应该以韩国的历史经验为基础制定的标准和美学来说明。”

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