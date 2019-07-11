众星中更耀眼的存在，柳贤振全明星赛首发无失分. July. 11, 2019 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. “全明星比赛，要是能经常打就好了(笑)。” 这是他进军美国职棒大联盟(MLB)的第一次全明星赛，看起来没有负担。虽然他担任了只给最佳投手准备的先发角色，但是柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)的脸上却充满了自信。在“明星们的舞台”上，他以在常规赛中展现出的完美投球，压倒了当代最棒的击球手们。 10日，柳贤振在美国俄亥俄州克利夫兰的渐进球场举行的MLB全明星赛上，以国家联盟先发投手的身份出场，在3.6747万名观众的注视下，以1局1支被安打、无失分的成绩完成了自己的任务。面对4名击球手，完成了12次投球。 这像极了“大场面投受”平时的样子。虽然在第1局下半局被第一个击球手乔治•斯普林格(休斯敦太空人)击出了中场手前安打，但是柳贤振在此后让3名击球手全部出局。四名击球手都没能击中球棒中央，打出了地滚球。每当春季比赛出现淘汰出局时，柳贤振都会踏上下个垒位瞄准本垒(2人出局，3垒有人)，但越是面临危机，越是表现强势的柳贤振没有动摇。用投手前的地滚球直接处理了美国联盟击球第一人D. J.勒梅尤(纽约洋基队)。面对美国联盟本垒打打点领先者马克•特拉诺(洛杉矶天使队)也轻松拿下。面对与自己交锋时交出10次有效击球、无安打的特拉诺，这次柳贤振也以2垒地滚球挡住了对方。在2人出局3垒有人的情况下，他面对背负着主场球迷热情助威的卡洛斯•桑塔纳(克利夫兰队)，通过游击手地滚球将其截住后，在没有失分的情况下下场。 在赛前梦寐以求的红地毯活动上，与妻子裴智贤和父母一起登场的柳贤振和来到现场的粉丝一起尽情享受着喜悦。 同一天，美国体育专门媒体《ESPN》分析了作为韩国人首次作为全明星赛先发投手出场的柳贤振的成功秘诀。ESPN表示：“第一是克服伤病，第二是扩张，第三是进化。”高中时期首次因胳膊肘(尺骨附属韧带)受伤接受手术的柳贤振，在2015年因肩膀受伤面临职业生涯最大的危机。第二年胳膊肘、2017年大腿受伤，度过了黑暗的时期。受伤后柳贤振变得更加坚强。在担心胳膊肘而出道的KBO联赛中，柳贤振在第一年就取得了多胜、脱三振、防御率领域的第一名，包揽了联赛最佳新人王、最有价值球员(MVP)。在MLB领域，自受伤后从“3抛”(直球、变速球、曲线球)投手进化为“5抛”(增加卡特球、两缝线快速球)投手，成为了难以攻克的投手。 带领柳贤振走向“梦想舞台”的最大因素就是不断的学习。柳贤振表示，“进入MLB后的前两个赛季，在分析击球手方面一直很被动，但在最近两个赛季里，积极研究击球手，寻找更好的球种配合。真的给了我很大的帮助。”

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