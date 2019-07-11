大法院：“移民女性离婚，丈夫责任更大的话将延长女性居留资格”. July. 11, 2019 07:36. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 大法院首次判决，只要证明离婚的责任更多在于韩国配偶的事实，就可以延长结婚移民女性的居留(滞留)时间。这阻止了认为只有对韩国配偶负有全部责任才能延长(居留时间)的下级法院的判决。 大法院2部(主审大法官金相焕)10日表示，在越南籍女性N某(23岁)要求“取消不允许延长居留时间的处分”，并以首尔南部出入境•外国人事务所长为对象提起的上诉审判中，推翻原告败诉的原审判决，把案件退回给下级法院。之前一审和二审认为N某对离婚负有部分责任，认为不允许其取得居留资格是正当的。 审判庭表示：“如果(移民女性)因为无法维持正常的婚姻关系而离婚，只能靠韩国配偶承担离婚责任理由才能延长居留时间的话，作为外国配偶来说，只能消极地行使合法取消婚姻关系的权利。” 审判庭还表示，“韩国配偶有可能恶意利用这一点，不公正对待外国配偶。” 其宗旨是，如果离婚的主要责任在于韩国配偶，则可以看作是结婚移民的居留资格“因自己没有责任的理由而无法维持婚姻关系的情况”。 大法院相关人士评价称，“判决保护了此前在人权的死角地带受到不公正待遇而离婚后反而面临被驱逐危机的移民女性的人权。”

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