现代建设在沙特承揽到3.2万亿韩元规模的大型成套设备工程. July. 11, 2019 07:36. by 李새샘 iamsam@donga.com. 现代建设在沙特承揽到了3.2万亿韩元规模的大型成套设备工程。 现代建设10日表示，9日(当地时间)在沙特阿美石油公司(以下沙特阿美)宰赫兰总厅签订了共27亿美元(约3.2万亿韩元)规模的“沙特瓦济赫瓦(Marjan)开发项目总承揽6、12”合同。沙特阿美社长纳赛尔、首席副社长阿赫迈德•阿尔萨迪等沙特主要有关人士和现代建设成套设备事业本部长(副社长)李源雨、现代建设阿尔科巴分公司总经理金恒烈(常务，以上音译)出席了当天的签约仪式。 现代建设承揽的两项工程都是沙特国营石油公司阿美石油公司招标的成套设备工程，这些工程包括在处理瓦济赫瓦地区海上油田生产的天然气和原油的项目中。“总承揽6”工程的总工程金额为14.8亿美元(约1.7189万亿韩元)，是扩建现有工厂，使其每天可追加分离处理30万桶原油和天然气的工程。“总承揽12”工程的工程金额为12.5亿美元(约1.457万亿韩元)，是设置向陆地成套设备供应电力和用水等间接设施的工程。预计这两个工程的工期均为开工后41个月内。 现代建设从1975年阿尔朱拜勒产业港工程开始进军沙特，到目前为止已承揽了约170亿美元规模的工程。最近，阿美石油公司招标的卡兰天然气处理设施工程(2012年)、库阿斯天然气处理设施工程(2009年)等都成功竣工。目前，已获得7亿美元规模的乌斯曼尼亚乙烷回收处理设施工程订单，该工程预计将于今年11月竣工。 现代建设方面表示：“凭借此前在沙特境内竣工的多个工程的技术力和施工能力、以及与订货方阿美石油的深厚互信，公司最终中标。今后不仅在沙特，在中东地区招标的工程招标中也将处于有利地位。”

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