美国：“核冻结是开始，而不是最终目标”. July. 11, 2019 07:36. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务院9日（当地时间）明确表示，在朝美无核化谈判中，核项目的“冻结（freeze）”只是初级阶段，而不是最终目标。这是在再次强调，核冻结是核谈判的所谓“入口”，而不是“出口”。据分析，这是美国为了阻止部分人主张美国会将朝鲜无核化目标降低到冻结核水平的“小交易”。 美国国务院发言人摩根·奥特加斯在当天的例行记者会上表示：“冻结绝对不会成为（无核化）过程的解决方法或最终目标。也从无没有这么定义过。”她强调：“核冻结是无核化进程的开始，我们明确希望完全清除所有大规模杀伤性武器。”她接着说：“特朗普总统正集中精力以和平、外交的方式解决韩半岛问题。没有任何改变。” 对于“美国是希望朝鲜实现‘最终的、完全经验证的无核化（FFVD）’还是‘完全、可验证、不可逆的无核化（CVID）’”的提问，她回答说：“不管使用什么简称都行。如果我想要使用缩略语，因为发音不好，只能说‘彻底清除大规模杀伤性武器’。” 有评价称，尽管有这种意图，但美国政府相关人士公开宣称“核冻结是无核化的开始”实属罕见。《纽约时报》6月30日报道称，美国国务院对朝政策特别代表史蒂芬·比根正在与朝鲜进行工作磋商，准备制定以“冻结核”为重点的新协商案，从而引发了风波。比根在上个月的公开演讲中谈到了“灵活处理”。对此，虽然有人担心美国的对朝政策目标不是完全无核化，而是倒退到冻结水平，但奥特加斯从国务院的立场上予以正式否认，进一步明确了先后关系。 奥特加斯还否认了媒体将上个月底特朗普总统与朝鲜国务委员会委员长金正恩在板门店的会晤评价为“第三次首脑会谈”的说法。她说：“当时的会面既不是首脑会谈也不是磋商，而是‘两位领导人的一次会面（a meeting）’。”她还间接透露，为了今后举行第三次首脑会谈，计划进行工作磋商等准备工作。她还透露，举行朝美第三次首脑会谈取决于工作磋商的进展及朝鲜无核化措施的履行情况。

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