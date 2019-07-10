只要管制就能消除“北京比基尼”吗？. July. 10, 2019 07:39. by 尹完準 zeitung@donga.com. 韩国人聚居的中国北京望京的韩国小商小贩最近很头疼。因为北京市政府以整治城市景观为由，下令拆除过去默许的违章扩建设施。 据悉，拆除部分商铺建筑时，餐厅内部分空间被拆除，或者以公园内非法扩建为由关闭。虽然不是只针对韩国人，但对于默认已久的当局无情的拆迁行动，我们不得不摇头。2017年底，属于低收入群体密集居住区域的北京市南部大兴区的违法改建建筑发生火灾，造成19人死亡，尽管当时正值寒冬，但针对北京低收入群体居住建筑实行统一迁移，因此遭到了批评。 中国的管制开始瞄准了让人皱眉头的膀爷（脱去上衣露出肩膀的男性）。如果是在盛夏访问中国的外国人，就会有过对被称为“北京比基尼”的光膀子男性们在市中心散步的样子感到吃惊的经历。天津、沈阳、济南等城市纷纷宣布，将集中整治公共场所赤膊上阵的所谓“不文明行为”，同时还预告将处以50∼200元人民币（约8500∼3.4万韩元）的罚款。 随后，《人民日报》社交媒体官方账号“侠客岛”6日晚发布了一篇题为《走好！膀爷》的文章。“侠客岛”以《三国演义》《水浒传》等为例，略带诙谐地比喻道，在中国古典文学中，光膀子的人物都表现出了勇猛的性格。“侠客岛”还声称：“在长期饥饿、贫困、战乱的历史进程中，中国的平民百姓连避暑资源都缺乏。他们为了应付炎热的环境，只能脱掉上衣”，“如果说这些应对环境的生活方式是文明、文化，那么就不能说赤膊的‘同志’们‘不文明’。”与此同时，“侠客岛”也承认“膀爷”消失的必要性。文章指出，“社会进步了，过去没人在意的行为越来越难以被容忍。公共场所要讲究基本礼仪”。 从本月1日起，上海市强制实行垃圾分类，违反者将被处以50元至300元的罚款。这让上海市民措手不及。社交媒体上出现了“猪分类回收论”，声称“猪能吃的是湿垃圾，猪不能吃的是干垃圾，猪吃了会死的是有害垃圾，卖掉后能买猪的都是可回收垃圾”。 中国中央电视台9日在评论中表示：“为了成功进行垃圾分类，社会动员很重要，法律要有（查处的）牙齿。文明要靠查处来实现。”中国似乎也渐渐认识到，与硬实力相比，软实力即对外吸引力不足是根深蒂固的问题。但是，仅仅依靠过度的社会控制来达到这些目的似乎并非易事。正如“侠客岛”所说，“北京比基尼不会马上消失。我们要跟随（历史）潮流，不宜粗暴地阻止”。

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