首尔8所自律型私立高中“不知缘由被淘汰”. July. 10, 2019 07:39. by 崔예나, 金守蓮 yena@donga.com,sykim@donga.com. 9日，首尔地区自律型私立高中(以下简称自私高)庆熙高中、培材高中、世和高中、崇文高中、信一高中、梨花女子大学附属高中、中央高中、汉阳大学附属高中等8所私立高中从首尔市教育厅那里收到了取消指定自私高的决定。这些自私高立即反驳称“无法接受配合剧本的评价结果”。他们计划向监查院申请公益监查。 特别是，首尔市教育厅当天公布结果时没有公开被淘汰的自私高的评估总分和具体指标分数等做出取消指定决定的具体依据，因此有人批评这是“一片漆黑”的评价。另外，还有人指出，随着非教育特区江北的重点学校被大量淘汰，首尔自私高向教育特区倾斜的现象将会进一步加深。 当天，首尔市教育厅召开记者招待会表示，重新指定评价对象的13所自私高中，将进行8所(62%)的指定取消程序。 东星高中、梨花女子高中、中东高中、Hana高中、Hangaram高中维持了自私高的地位。首尔市教育厅解释说：“审议自私高运营成果评价结果的结果判断认为，这8所高中很难达到指定自私高的目标。” 首尔市教育厅没有公开各学校总分或32项评价指标的分数。 也没有说明各学校取消指定的原因。 对相关自私高也只是通报了“学校运营”“教育课程运营”等6个领域的分数。 接到取消指定决定的A高中校长表示：“只有知道什么地方不足，才能准备听证，教育厅似乎只是意在淘汰。” 自私高共同联合会当天发表报道资料表示：“将申请对整体评价进行公益监查，并通过诉讼阻止废除自私高。”在自私高之间甚至出现了“首尔市教育监曹喜昖是不是对5年前因教育部的阻挠而未能实现指定取消这件事进行报复”的说法。此次落选的8所私立高中中，除了汉阳大学附属高中之外，其余7所曾在曹教育监就任后的2014年重新指定评价中被决定取消指定。 当天得到取消自私高指定决定的学校是否转换为普通高中，将根据下月社会副总理兼教育部部长的俞银惠的同意与否来决定。首尔市教育厅计划，22日至24日举行对8所自私高的听证，并要求教育部部长同意取消指定。教育部表示：“将迅速决定是否同意，以免学校现场出现混乱。” 另外，仁川市教育厅当天决定重新指定仁川浦项制铁高中为自私高。至此，今年全国重新指定评价对象的24所自私高中，有11所决定取消指定，13所决定维持其地位。

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