在野党：“作伪证的尹锡烈辞职”vs青瓦台和执政党：“提名没有问题”. July. 10, 2019 07:39. by 崔瑀烈 dnsp@donga.com. 保守的在野党在国会人事听证会上把因是否介绍律师引发伪证争议的检察总长候选人尹锡烈定性为“不合适人士”，敦促其辞职。 自由韩国党议会代表罗卿媛9日就尹锡烈表示：“人事听证会是国民被愚弄的谎言盛宴”，“别说是要通过听证会报告，他还必须对以谎言欺骗国民的行为负责，敦促他立即辞去候选人职务。”自由韩国党所属的国会法制司法委员会委员们召开记者招待会表示，“这不是单纯的谎言，而是构成冰山腐败事件线索的重要部分”，要求尹锡烈主动辞职。相反，青瓦台和执政党决定了“绝不辞职”的方针。共同民主党议会发言人郑春淑（音译）反驳在野党的主张，称“当事人已就存在误会的部分进行了道歉”。青瓦台相关人士表示，“判断将由国会作出，青瓦台没有特别的立场”。执政圈相关人士表示：“青瓦台的氛围是，认为尹候选人的提名没有问题。” 尹锡烈对于听证会上的发言“从未向法务部检察局长尹大镇的哥哥介绍过李南锡律师”和其他内容的录音文件被公开一事表示：“好象是在解释7年前的事情时产生了误会。并不是因为没有入选律师才介绍他的。”法务部检察局局长尹大镇9日表示：“是我拜托了李南锡律师。”李南锡也表示：“虽然尹局长介绍过我，但只是给了我说话的对象，并没有进行刑事辩论。”

한국어