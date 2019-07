防弹少年团登上日本Oricon周单曲排行榜榜首. July. 10, 2019 07:39. by 林熙允记者 imi@donga.com. 虽然因日本方面的经济报复导致韩日关系僵化,但防弹少年团在日本仍享有最高人气。 9日,据日本Oricon排行榜显示,3日发售的防弹少年团的第十首日语单曲《Lights/Boy With Luv》登上了每周单曲排行榜榜首。将各种销售量换算成数值的Oricon积分超过了62万1000分。这是非日本歌手在该排行榜上创下的历史最高销售积分纪录。之前的纪录是防弹少年团的前作《FAKE LOVE/Airplane pt. 2》创下的45万4829分。此次单曲的预售量达到100万张,连续6天位居Oricon每日单曲排行榜榜首。 日本体育场巡回演出也进展顺利。防弹少年团6、7日在日本大阪野马长居体育场举行了“LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF”演出。 两天时间里,10万人坐满了观众席,场面十分壮观。预定于13、14日进行的静冈县小笠山综合运动公园体育场(昵称:Ecopa Stadium)演出两天内10万个座位也全部售罄。6日,NTV还通过音乐节目《The Music Day》现场直播了在大阪公演中展现的“为渺小之物所作的诗”舞台。 对于日本国内的K-POP氛围不减当年的原因,业界认为这是韩流粉丝群世代交替的结果。2000年代以《冬季恋歌》等电视剧为中心扩散的日本国内韩流是由中壮年层引领的。从2010年左右开始,Kara、少女时代、东方神起等活跃在歌坛,第二次韩流攻占了日本的年轻人。在基底流淌的反韩流热潮在2012年韩国前总统李明博访问独岛后爆发,韩流迎来了冷却期。但是从2017年开始,TWICE、Black Pink、防弹少年团抓住了10多岁年轻人,开启了第三次韩流。韩流粉丝的年龄层呈阶梯式下降。 有分析认为,最近掀起世界性热潮的K-POP已经升级为日本年轻人向往的对象。 韩日合作组合“IZ*ONE”的企划和人气、日本女子组合“Honey Popcorn”在韩国市场的出道也证明了这一点。 网络杂志《Idology》的米妙主编表示:“日本国内韩流粉丝的年龄层已经大幅下降,他们对于外交话题表现出感觉迟钝的倾向。韩流持续很久的时间,从父母一代到子女一代代代相传,应关注文化抵触情绪正在消失这一点。”

