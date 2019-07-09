PGA新设大赛赞助商邀请选手意外夺冠. July. 09, 2019 07:43. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 在连续两周的新设比赛中，出现了令人吃惊的冠军。 8日，美国职业高尔夫(PGA)巡回赛3M公开赛(总奖金640万美元)最后第4轮比赛在美国明尼苏达州布莱恩TPC双子城球场(71杆•标准杆7164码)举行。 转为职业选手才一个月，作为赞助商邀请选手参赛的马修•沃尔夫(20岁•美国•照片)在最后的18号洞(5杆)抓到了老鹰，以1杆优势获得了职业生涯第一个冠军。冠军成绩为低于标准杆21杆的263杆，冠军奖金高达115.2万美元(约13.5亿韩元)。 至此，继上周以替补选手的身份参加新设比赛火箭信贷精英赛并获得冠军的纳特•莱斯利(美国)之后，在今年才创立的3M公开赛上，又爆出了赞助商邀请选手登上冠军宝座的冷门。 另外，沃尔夫于1999年4月生人，是PGA巡回赛历史上第二年轻(20岁零3个月)的冠军得主。最年轻的(19岁零11个月)冠军是2013年在约翰迪尔精英赛上夺得冠军的乔丹•斯皮思(美国)。 沃尔夫是俄克拉荷马州立大学出身，他今年夺得了美国大学体育协会(NCAA)分区赛1个人赛冠军，本次比赛是他个人第四次参加PGA巡回赛，此前最好成绩是凤凰城公开赛上的并列第50位。 沃尔夫凭借此次夺冠，获得了到2021年为止两年的PGA巡回赛参赛卡和2020年球员锦标赛、大师赛、PGA锦标赛的参赛权。 在第三轮比赛结束后，沃尔夫与布赖森•德尚博、科林•森川(以上均为美国)一同处于并列领先位置，当天比赛的胜利堪称戏剧性。18号洞，德尚博打出老鹰，森川打出小鸟球，两人总成绩都是低于标准杆20杆，领先沃尔夫1杆。简直不像是新秀的表现，沃尔夫在18洞在沙坑旁成功推入距离洞口8米远的老鹰推杆(-2杆)后，握紧拳头咆哮。

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