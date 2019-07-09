文在寅呼吁“冷静应对”，在野党也提出“超党派合作”，齐声才是最大的力量. July. 09, 2019 07:44. . 文在寅总统昨天就日本的经济报复表示：“应对和反应对的恶性循环对两国来说都是绝不可取的”，“如果韩国企业遭受损失，韩国政府也不得不采取必要的应对措施。”他同时敦促日方取消报复措施、两国进行有诚意的磋商。这是日本公布对韩国出口限制措施后文在寅总统首次讲话。此前，文在寅总统和青瓦台一直克制直接应对。 虽然这是文在寅总统在事发一周后作出的表态，但似乎并没有特意改变此前的应对基调。文在寅总统昨天强调：“越是这种时候，更应该冷静、平静地应对。”青瓦台此前表示：“这是不作回应，不是没有对策。”如果青瓦台正面应对，就会被卷入安倍晋三政府想在参议院选举战中把它变成政治焦点的意图，因此冷静的应对是适当的。通过这一事件，一直依赖于日本技术力的韩国经济现实得到了确认，而且很难立即出台有效的对策，因此，感情用事只会使情况恶化，对解决事态没有任何帮助。不管是在打架还是讨价还价中，既然不占据强者的位置，还不如干脆不做。 但是也不能仅仅停留在无对策的安静应对上。很多人观测说，日本的报复现在才刚刚开始。日本政府甚至散布韩国违反对朝制裁的可能性，发表了助长国际社会对韩国不信任的不负责任的发言。有报道称，如果在18日之前不就日本所要求的组成仲裁委员会作出肯定答复，日本将扩大报复措施。在为防止情况恶化进行外交努力的同时，应该向国际社会公开日本不当的蛮横行为，并通过对日本各界的多方面接触，展开舆论战。 对于这种全方位的应对，政界也承诺进行超越党派的合作，这令人鼓舞。自由韩国党代表黄教安表示：“如果政府拿出正确的解决方案，我们将超越党派界限，为国民和国家进行合作。”朝野双方决定近期向日本派遣超党派的国会访问团，并通过敦促日本取消报复措施的国会决议。只要是为了国家利益，就不分党派、欣然改变态度进行协治的政治，才是国民们希望看到的。政府和企业乃至朝野政界冷静而团结的声音会发生沉重的声音，成为真正最可怕的力量。

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