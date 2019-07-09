谁把金大业推崇为“义人”？. July. 09, 2019 07:44. by 郑渊旭记者 jyw11@donga.com. 不敢相信。上个月30日在菲律宾被捕的金大业（58岁），甚至难以看作是17年前气势汹汹的金大业。用呆滞的目光凝视的表情，完全是一个憔悴的老人。金大业因涉嫌诈骗，在暂停限时起诉的情况下于3年前逃往菲律宾，后被国际刑警组织通缉。 虽然早已被很多人遗忘，但金大业是2002年大选的核心变数。当年7月，他就自由韩国党的前身大国家党总统候选人李会昌的儿子兵役问题声称，“兵役记录表也属伪造”“曾召开过兵役不正之风隐瞒对策会议”，使政局陷入“兵役风波”。 当年6月在地方选举中惨败、对李会昌大势论感到威胁的民主党，把命运寄托在了金大业引发的“兵役风波”上。秋美爱说他是“勇敢的市民”，朴阳秀说他是“一个坚信兵役不正之风应该彻底根除的义人”。李海瓒说过大意是“请求那边（检方）通过国会对政府质询提出兵役疑问”的发言，引发了“诱导兵役风波”的争议。 检察机关在大选前两个月发表中期调查结果时称，大部分金大业的主张都毫无根据。但是，金大业已经潜逃，指挥调查的检方置身事外地表示，“对举报（犯罪）者金大业进行司法处理是不合适的”。受到“兵役风波”直接打击的李会昌候选人的舆论调查支持率最多下降了11.8%。在尖锐的政界攻防战中，“兵役风波”的真相消失了，人们的脑海里只剩下了“兵役不正之风”的关键词。这是框架攻防战造成的悖论。2002年大选结果显示，卢武铉和李会昌的得票率差距为2.3个百分点（57万票）。 当然，选举成功与失败的原因，不会被一两个变数所左右。另外，针对对方候选人的不正之风疑惑的负面宣传活动，在政治现场是不可避免的。问题在于，这取决于义人不是站在事实一方，而是站在谁的一边。没有正确查验事实关系的攻势，不是负面选举活动，而是无异于犯罪行为。政界应该反省，此前在如此模糊的界线内，有没有把负面之刀当作正义的宝剑来挥舞。 将金大业推崇为义士的政治家们此后都闭口不谈。大部分人表示“没有什么特别要说的”，都装作不知道。照这样下去，不管何时，会有第二个、第三个金大业都会像“投机房地产中介”一样登场。最近，部分朝野议员出面庇护被认为是张紫妍事件证人的尹智五。后来在围绕尹智五行踪的争议扩大后，议员们一个个表示“我不太清楚”，悄悄溜号，他们样子看起来与金大业事件卑鄙的场面重叠。 金大业被排除在2008年1月的年底赦免对象之外后，他对记者说：“我受到了卢武铉总统亲信的背叛。迟早会揭露他们的双重行动和真相。”他还警告说：“2002年大选时称我为义人的亲信们，必须清楚他们对我说过什么话，是怎么掌握政权的，甚至对我挥舞了什么样的权力的刀。”他在暗示兵役风波有可能是权力型企划作品，但当时亲信们几乎都保持了沉默。 在结束在菲律宾的当地调查后，金大业将在两三个月后来到韩国，希望在查清欺诈事件的真相外，也能查明“兵役风波”。金大业是否真的从体现正义的角度出发，孤身一人站出来，还是与当时的权力层有某种联系采取行动，只要能查清这一点，就可以阻止第二个、第三个金大业。政治改革不应该是遥不可及的事情。

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