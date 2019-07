电影《阿拉丁》票房势头高歌猛进. July. 09, 2019 07:44. by 李?? baltika7@donga.com. “耀眼的、闪亮的、辉煌的(Shining、 Shimmering、Splendid)!” 电影《阿拉丁》的主演梅纳•马苏德在今年5月电影上映之际召开的记者见面会上,对“请用三个词来形容《阿拉丁》”的提问做出了上述回答。正如他原封不动地按照电影主题曲《新的世界A whole new world》的歌词所表达的那样,影片推翻了人们之前做出的该作品只是平庸之作的预想,正在书写“辉煌”的票房纪录。 《阿拉丁》于5月23日上映,截至本月7日为止,累计观影人数已超过922万人次。作为上映7周以来票房的领头羊,电影界正关注在迪斯尼的新写诗电影《狮子王》上映前,该影片的观众人数能否突破1000万名。以20、30多岁的观众为中心,以2D和4DX等多种版本多次观看的“N次观影”接连不断,再加上珍藏着1992年上映的原作动画片回忆的40多岁观众也加入了该行列。该片的观众再次观影率为8.1%(以7日为准),与《复仇者联盟:终局之战》、《冰雪奇缘》等热门影片相似。该片在全球的票房收入也突破9亿美元,长期保持高票房。 难能可贵的是这一成绩是在夺得戛纳国际电影节金棕榈奖的影片《寄生虫》和《复仇者联盟:终局之战》、《X战警:黑凤凰》、《蜘蛛侠:英雄远征》等肩负世界命运的超级英雄的夹击下所取得的。电影评论家姜有贞(音)评价称:“迪斯尼特有的能够满足所有年龄段的音乐和亚拉丁和茉莉公主的成长剧情让观众产生很大的共鸣,故事将所有性别和年龄层很好地融合在一起。” 这个很普通的故事,因为升级角色的演员们的出色演技而坐上了魔毯。威尔•史密斯饰演的“神灯精灵”在预告片公开后,虽然受到了与精灵的形象不是很搭的批评,但电影一揭开面纱,观众就纷纷留言表示“威尔-史密斯实际上是为了自由而做人的精灵”。出生在埃及开罗,在加拿大长大的马苏德在一次采访中表示:“小时候看过的‘阿拉丁’是迪斯尼电影中唯一一个与(中东裔)我相似的角色”,表达了他对这个积极表现中东裔的角色的热爱。最重要的是,完整地描写《新的世界》和《Prince Ali》、《Arabian nights》等电影场面的音乐的加入更提高了票房成绩。通过茉莉公主的Solo曲《Speechless》,也反映了进取变化的女性角色。 一边享受主题曲,一边在剧场享受坐飞毯的感觉的口碑上升,配合着视频移动的观众席上享受电影的4DX版本的观众达到74.5万人,这一数据超越《冰雪奇缘》(48万人),创造了国内4DX观众最多观影人次记录。配音版也是由音乐剧演员郑成华、申载范、闵京娥出演,吸引了110万名观众。电影OST通过YouTube翻拍成《国乐版本》、《合唱版本》等。CGV宣传组长黄载贤(音)表示:“电影《波西米亚狂想曲》方面,能够享受电影中呈现的‘Live Aid拯救生命’演唱会的三面屏幕的屏幕X版本获得了很高的人气。而《阿拉丁》则凭着能够感受到魔毯的移动的4D版本创造了票房纪录。内容影响力加上电影技术使得影片亮点纷呈,观众络绎不绝。”

