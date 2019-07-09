凭借自身力量建造超高层建筑，浦项建设在国内首次开发出混凝土输送管和输送技术. July. 09, 2019 07:44. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 浦项建设公司8日表示，联合国内4家中小企业和明知大学土木工程系在韩国国内最早开发出了超高层建筑的核心技术—混凝土输送管和输送技术。 如果想利用强大的压力将混凝土发射到最高数百米的高度，就需要能够承受高压的输送管和输送技术。此前，由于没有国产产品，所以全部依靠高价的欧洲产品。 浦项建设开发的输送管利用浦项制铁的钢材，比欧洲产便宜40%左右。强度提高30%，重量轻20%。浦项建设已经将该产品和输送技术应用于国内居住园区釜山海云台的“LCT”(高411米)和超高层综合文化设施首尔永登浦区的“Parc One”(333米)建设现场。 今后将适用于仁川“青萝城市塔”(448米)的建设。

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