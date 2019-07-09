英国驻美大使称“特朗普政府无能”，外交文件泄露事件惹起轩然大波. July. 09, 2019 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 英国驻美国大使金大乐（照片，音译）在发给本国的外交文件中批评美国特朗普政府“笨拙无能”，事情曝光后引起争议，引发了搜查文件泄露者的骚动。据美国有线电视新闻网（CNN）等外媒7日报道，特朗普当天指责外交文件的炮制者金大乐大使“没能为英国做好事”。 英国政府出面扑灭“火情”。英国外交大臣杰里米·亨特表示：“这是（金大乐大使的）个人观点。英国政府仍然认为，美国在国际舞台上是英国的最高友好国家。”英国外交部已着手对文件泄露事件进行正式调查。《卫报》评论说：“虽然金大乐大使对特朗普政府的评论与普通评论没有太大区别，但英国最高级外交官露骨的发言被曝光，对英国政府来说，是件令人为难的事情。” 眼下正值英国下届首相选举的关键时期，敏感外交文件外泄的政治背景受到一些人的关注。金大乐大使是英国脱欧（退出欧盟）反对论者、前首相卡梅伦时期曾担任国家安全顾问的人物。因此有人认为，他对脱欧所持的否定态度刺激了强硬派。CNN报道称，“金大乐大使看起来不像是与脱欧强硬派的下届总理候选势力想法一致的人”，“此次泄露事件有可能是想安排‘亲脱欧’出任下届驻美大使的政治势力的介入”。《卫报》也报道说：“虽然金大乐大使的任期是到今年年末，但此次泄露事件可能促使即将当选的首相能提前任命新任驻美大使。” 此前，英国《每日邮报》搞到了金大乐大使从2017年至今发给英国外交部的电子邮件报告，并在6日作了报道。金大乐大使在这份报告中指出，“白宫处于前所未有的故障状态”，“在特朗普总统领导下处于分裂状态”。他还评价称：“媒体报道的特朗普政府的‘剑拔弩张（矛盾）’大部分是事实”，“特朗普政权能否恢复稳定，令人怀疑。”

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