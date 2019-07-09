文在寅：“如果韩国企业遭受损失，将针对日本采取对策”. July. 09, 2019 07:46. by 文炳基记者 weappon@donga.com. 文在寅总统8日就日本实施出口限制表示：“如果韩国企业遭受实质性损失，韩国政府也不得不采取必要的应对措施”，“敦促日本方面撤回措施，并举行两国间有诚意的协商。”他是在警告，如果韩国企业遭受看得见的损失，将采取对应措施，并要求日本撤回经济报复措施。 文在寅总统当天在青瓦台主持召开的首席秘书、助理会议上表示：“由于日本的贸易限制措施，担心韩国企业的生产可能出现差池，全世界的供应网也处于受到威胁的局面。”文在寅是在日本经济产业省7月1日推出对半导体核心材料的出口限制措施后，时过一周发表了对日讲话。 文在寅总统表示：“（日本）出于政治目的限制互惠的民间企业间交易，这一举动不仅让韩国，也令全世界感到担忧”，“希望日本能够回到一贯主张的自由贸易原则上来。” 文在寅总统警告要对日本采取针锋相对的措施，并表示，“我也不希望这样”，“应对和反应对的恶性循环对两国来说都是不可取的”。他同时表示：“为了外交解决，我也要冷静地努力下去。”青瓦台相关人士表示：“这是不希望韩日两国之间的友好关系受到无法挽回的破坏的信息”，“为了外交解决，从驻日大使、国家安全保障会议到总统的各个层面，将讨论所有可为的事情的实效性”。这是在示意，可以尝试通过韩日首脑外交寻找突破口。 文在寅总统接着强调：“日本在经济实力上比韩国更先进，是一个经济强国。朝野政治圈和国民们需要齐心合力，政府和企业才能突破困难”，“将无懈可击地制定短期的应对和处方，与企业一道，把企业的损失降到最低。”针对日本可能再次进行报复，他表示：“根据情况的发展，应该讨论建立民官共同的紧急应对体制。”

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