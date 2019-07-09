统一园开园20周年庆典，统一部长官和次官均未出席. July. 09, 2019 07:44. by 黃仁贊 hic@donga.com. 8日举行的脱北居民定居支援事务所(统一园)开园20周年庆典上，统一部部长、副部长全部缺席，因此有人批判称“这是不是在看朝鲜方面的脸色”。统一园是帮助脱北居民在韩国定居的教育机构。 统一园8日上午在京畿安城市韩亚院举行了纪念仪式。 举行了脱北居民音乐人的庆贺演出和定居支援有功者表彰活动、“大型拼图”等活动。但是，不仅是部长，甚至连副部长也没有参加统一部所属统一园的20周年纪念活动。 一位脱北居民表达了不满的情绪，“这是开园20周年的活动，但部长和副部长都不来，这难道不是看朝鲜的脸色吗？” 此前，统一部在开园10周年时首次向国内外记者公开了统一园，并接受了作为教育生的脱北者们的采访，但此次却没有这样的活动。 对此，韩国统一部一位官员表示：“当初计划由部长出席活动，但由于国会日程问题而未能参加，副部长也因国会日程问题不能前往安城。”对于活动规模缩小的指责，他解释说：“统一园是临时国家保安设施，但是对于之前对外公开的内容也有否定的评价，因此将通过内部活动予以充实。”

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