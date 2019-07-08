新曲发表后立即在SNS上共享翻译歌词…国内粉丝引领K-POP世界化. July. 08, 2019 07:42. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在防弹少年团(BTS)的海外演唱会上，韩语“合唱”现在已经成为了人们熟悉的风景。因为粉丝们通过Youtube等进行歌词“先行学习”。在防弹少年团的《IDOL》MV中，像“哎嗨哟(歌舞助兴唱词) 真棒”“咚滴咚 咚咚隆隆”一样极具韩国特色的助兴叹语等被外国人翻译得通俗易懂，“Hooray it's so awesome”“Bum badum bum brrrumble”。表示“这是最具韩国特色、最世界级的歌曲”的海外粉丝们吹捧的翻译算是发挥了作用。 像这样，韩国文化信息的世界性成功在很大程度上要归功于恰当的翻译。海外粉丝们不仅广泛宣传坚实的偶像音乐，在电影和文学方面也起到了宣传K-Contents的先锋作用。 最引人注目的K-POP的中心就是韩国国内的粉丝们。他们与经纪公司运营的偶像正式账号不同，新歌一出来就会在社交网络服务(SNS)上用多种外语翻译歌词。 推特“土豆田奶奶”“ARMY沙龙”等又名“翻译系”的粉丝就是其中的代表。 他们不仅翻译歌词，还翻译了包含偶像歌手消息的韩语报道、成员们日常生活的V-log视频。介绍“Oppa(哥哥)”“Unie(姐姐)”“Aegyo(撒娇)”等“dol民正音”(偶像(Idol)和训民正音合成的新造词)的文章也比比皆是。BTS粉丝朴贤贞(23岁•女，音译)说：“开始海外巡演后很难得到信息，但现在，无论在偶像何时何地活动，都会有一批‘死忠粉’。” 电影翻译的重要性随着奉俊昊导演的《寄生虫》获得戛纳国际电影节金棕榈奖而更加受到关注。自在海外获得好评的《绿头苍蝇》(2008年)之后，独立电影也形成了制作外语字幕的文化。《漆谷丫头们/奶奶诗歌俱乐部》(2018年)用美国南部方言表现了老奶奶们的庆北方言。 语言表现越具有韩国特色，翻译起来就越困难。曾负责《寄生虫》翻译的电影评论家达西•帕奎特花费了两个小时才将“炸酱面”翻译成拉面(Ramen)和乌冬(Udong)合在一起的”Ramdong”。“Kakao talk”和“蟑螂”则换成了外国人熟悉的“WhatsApp”“臭虫(Stink bug)”等。 “Wow，Does Oxford have a major in document forgery？(首尔大学有文书伪造专业吗？) 尤其在意译和直译中选择一种，对于翻译者和导演来说是个很大的难题。 在《寄生虫》中，基泽(宋康昊饰)对伪造在校证明的女儿基贞(朴素丹饰)说的这句话应奉导演“应该传达首尔大学的象征意义”的要求，换成了牛津大学。 《杀人回忆》(2003年)中“吃(早)饭了吗”的斗满(宋康昊饰)的台词则换成了对外国人来说更加熟悉的“Do you get up early in the morning too”。 最近广受关注的K文学的翻译者有韩国人、外国人、侨胞第二代等。如果对一种语言缺乏了解，就会设立共同翻译者或委托第三者进行初译。文学翻译比其他领域难度大。因为还要保留作者隐藏的意图和文体的味道。向海外出口韩国文学的KL经纪公司代表李九勇(音)表示：“虽然情况比过去有所改善，但很难找到得到验证的译者。” 诗的翻译最为棘手。因为，诗的翻译不拘泥于语法，而且词典中没有的惯用句频率很高。因此，诗人和译者之间的沟通非常重要。因为，是否加入主语、是否删除主语、如何挪动惯用语等结构不同，有很多问题需要讨论。 那种痛苦的产物有时也会诞生为受到称赞的产物。崔正礼诗人(54岁)的诗《斑驳》与英国翻译家麦托•曼德斯洛特合作，于2017年翻译成《Zebra Lines》。用“斑马花纹”表现了身体在树荫下斑驳的样子。当时该作品还在牛津大学获得了韩国诗的最高翻译奖。 但是在现实中，文化信息的翻译仍然被看作是次要因素。因此，翻译者们仍然被紧张的截止时间所折磨。翻译费也只有中国和日本市场的一半水平。帕奎特也坦言：“很多电影的翻译工作都是在5天内匆忙完成的。” 也有人指出，翻译系统需要整体改变。 文化评论家金宪植(音)表示：“出现了网络小说和网络电视剧等新内容，Youtube等流通方式也变得多样化。翻译方式和平台也需要考虑，能够积极反映这种趋势。”

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