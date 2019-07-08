现在是韩日双方合理理性发出声音的时候了. July. 08, 2019 07:42. . 日本政府宣布加大对韩国的出口限制后的一周时间里，韩日之间应对和反应对的情感性对抗现象日益恶化。日本首相安倍晋三表示，“对于不遵守承诺的国家，不能采取优待措施”，毫不犹豫地对发表侮辱韩国的言论。在最初几天里，韩国政府选择了战略性的沉默，但随后把日本政府此次的措施定义为“报复措施”，转而采取正面应对。日本正在准备追加报复措施，甚至有人提到了动用韩国国内日本银行18万亿韩元资金进行金融报复的可能性。在韩国国民之间，抵制日货和克制旅行等反日运动正在扩散。 越是这种时候，韩日双方越都应该提高理性的声音。政治和外交限制经济的现象超过限度后，经济界人士最先开始寻找解决对策。三星电子副会长李在镕和乐天集团会长辛东彬飞往日本，正在苦思对策。事实上，此次措施并非禁运措施，在这一点上仍有相当发挥灵活性的空间。如果最糟糕的感情对立局面得到缓解，日本政府在出口许可过程中放宽限制，问题即可得到解决。强制征用受害赔偿问题等困扰韩日关系的难题，如果两国知识分子先面对面进行讨论，就会看到道路。两国政界也应该恢复韩日议员联盟等议员外交，财界、学界、媒体等各界也应该启动韩日伙伴之间的对话和交流。 事实上，日本国内认为此次措施“短见”或“对日本也有损害”的意见也在抬头。例如，半导体领域一直是国际分工型的全球供应网，如果切断这一连接网，不仅对韩国和日本，对隶属于国际供应网的许多国家也会造成损害。从这一点来看，如果安倍政权继续固执于强硬政策，从长远来看将对韩日关系和东北亚秩序留下难以磨灭的伤口，对日本经济也将是自食其果。 为了解决有如乱麻交缠的问题，有人提出两国首脑之间有必要进行会谈，但在此之前，有必要先确立战略方向，制定相应的路线图。应该从恢复冷静、寻找真正解决方案的幕后外交开始。如果5000年为邻的韩国人和日本内部的合理理性呼声高涨，就会出现合理的问题解决能力。

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