金日成去世25周年. July. 08, 2019 07:42. by 郑渊旭评论员 jyw11@donga.com. “领袖金日成同志的心脏停止了跳动。”1994年7月9日中午12时。朝鲜重大发布的第一句就是这样开头的。金日成去世的时间是前一天凌晨2点左右。但是，相信领袖“永生不死”的朝鲜居民却无法相信这一报道。当时在朝鲜生活的一名脱北者在得知儿子告知金日成去世的消息后，把儿子打了一顿，说他是“胡说八道”。 金日成在准备与金泳三总统进行首次南北首脑会谈时，因心肌梗塞和心脏休克而死亡，这是官方公布的结果。金日成还事先写好了预备在金泳三总统访问平壤后自己回访首尔城时的演讲稿，开头一句就是“白头山的金日成来了。”这篇亲笔演讲稿还在锦绣山纪念宫公开展示。 但是也有分析称，这是金日成-金正日父子间权力斗争导致的死亡。金正日为加强权力，反对父亲主导的南北首脑会谈，受到冲击的金日成突然去世。朝鲜一直以金日成受到世界人尊敬而自豪，但表示“不接受外国吊唁使节”出席其葬礼，也助长了这种疑惑。 金日成去世后，朝鲜开始了“苦难的行军”。据估计，饿死的居民达200万至300万人。虽然百年不遇的雨季等自然灾害被认为是主要原因，但很多人分析认为，这是因为金氏王朝体制的局限性所致。因此，据说，朝鲜现在还有“金日成时代还算吃得上过得去”的说法。 孙子金正恩在外貌和言行上总是模仿祖父金日成，也可能是这个原因。去年8月，金正恩脱掉人民服上衣，身穿短袖内衣视察当地的形象见诸报道。朝鲜纪录片中经常出现金日成身穿内衣现场指导的场面。金正恩交叉着手掌鼓掌，或将两侧头发剪短等，都是在刺激人们对金日成的怀念。虽然金日成借助苏联的威势掌握权力，是挑起南北分裂和“6·25”战争的犯罪负责人，但由于生前热衷于偶像化工作，结果其光环仍然在朝鲜奏效。 金正恩在执政后参加金日成逝世中央追悼大会，只有过2014年20周年活动那一次。据说，各种纪念日的正周年（逢五或逢十）纪念活动规模变大，因此金正恩参加25周年活动的可能性很高。因河内核谈判破裂而颜面扫地的金正恩，要想再次与美国进行谈判，需要借助祖父的光环。

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