梅西对“红牌”判罚感到愤怒，拒绝出席颁奖仪式. July. 08, 2019 07:42. by 李承鍵 why@donga.com. “一张黄牌对双方来说都足够了。他们可能因为我上次说的话来惩罚我(直接出示红牌)。” “足球之神”里奥内尔•梅西(32岁•FC巴塞罗那)第二次在成人舞台上被红牌罚下场。赛后梅西没有参加颁奖仪式，表达了自己不满的情绪。 梅西率领的阿根廷队7日在巴西圣保罗的科林蒂安竞技场举行的2019南美足球联盟美洲杯(南美足球锦标赛)第3、4名争夺战中，以2比1战胜智利队，以第3名的成绩结束了本次比赛。 阿根廷队的率先进球是从梅西脚下开始的。上半场第11分钟，梅西遭到智利队球员的犯规，阿根廷由此获得任意球机会，在智利球员抗议主裁判时，梅西快速向前开出任意球，接到皮球的塞尔吉奥•阿奎罗(曼城)单刀球晃过门将，将球打进。占据主动的阿根廷队在上半场第22分钟凭借保罗•迪巴拉的追加入球2比0领先。 两队的神经战从比赛初期开始就非常激烈，上半场第37分钟梅西和智利队队长梅德尔(贝西克塔什)的对决让这种气氛达到高潮。为接住迪巴拉传到禁区右侧的球，梅西迅速向前跑，梅德尔借助身体将球挡出底线。 随即两人开始身体对抗，主裁判出示红牌将两人双双罚下场。梅西虽然提出了强烈抗议，但当值主裁判并没有推翻这一判决。这是自2005年8月17日与匈牙利的A级比赛首场比赛后梅西首次被罚下场。梅西从未在巴塞罗那被红牌罚下。 梅西在半决赛输给巴西队后表示，“南美足联什么都没做。面对主场作战的巴西队，所有的黄牌都判给了我们队。”

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