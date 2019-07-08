韩国前外长崔德新次子前往平壤，“想在朝鲜生活”. July. 08, 2019 07:43. by 朴孝睦记者、赵钟烨记者 tree624@donga.com,jjj@donga.com. 朝鲜宣传媒体《我们民族内部》报道说，从韩国前往朝鲜的投奔朝鲜者中的最高层人士、韩国前外务部长官崔德新的次子崔仁国（73岁，照片）为了在朝鲜永久居住，已于6日抵达平壤。 《我们民族内部》7日报道称，崔仁国抵达平壤国际机场后发表感言说，“追随家门世代依偎的怀抱、值得感恩的祖国之路，是遵守去世父母遗言之路，这是作为子女应尽的责任，因此为时虽晚，还是下定决心，将永远居住在共和国（朝鲜）。” 崔仁国的父亲崔德新曾在朴正熙政府担任外务部长官和驻西德大使，但由于与朴正熙总统的矛盾，他和妻子柳美英一道，经由美国于1986年投奔朝鲜。柳美英是曾任上海临时政府国务委员兼参谋总长的天道教独立运动家柳东烈先生的独生女。投奔朝鲜后，崔德新曾担任祖国和平统一委员会副委员长、天道教青友党中央委员长等开展活动。1989年丈夫去世后，柳美英也担任天道教青友党中央委员长、最高人民会议常委等职务。2016年柳美英去世时，朝鲜国务委员会委员长金正恩曾送去花环。 有分析认为，崔仁国有可能接任柳美英去世后一直空缺的朝鲜天道教青友党中央委员长一职。天道教教领宋范斗（音译）表示：“虽然对崔仁国违反现行法律投奔朝鲜感到遗憾，但希望他能为南北间宗教交流的活跃作出贡献。”

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