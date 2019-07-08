安倍将“对朝制裁”扯上对韩国出口限制. July. 08, 2019 07:43. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相安倍晋三7日就加强对韩国出口限制的背景表示：“韩国在通过（对朝鲜）制裁遵守制裁。虽说（对朝鲜）进行了应有的贸易管理，但是在征用工（强制征用受害者）问题上不遵守国际约定是明确的”，“所以认为韩国也不会遵守贸易管理是理所当然的”。他把朝鲜问题扯来当作韩日间矛盾的背景。 安倍首相当天在富士电视台举行的参议院选举党首讨论中，就加强对半导体材料等3种产品的对韩国出口限制措施表示：“这不是针对强制征用赔偿判决的（报复）措施。”所谓“国家和与国家之间的约定”，似乎是指《韩日请求权协定》。 执政的自民党代理干事长萩生田光一4日做客BS富士电视台节目时表示，“因为（半导体材料）有可能经由韩国被朝鲜用于化学武器开发等军事目的，因此要加强限制”，首次提出了“朝鲜关联说”。 据悉，日本政府正在准备贸易报复追加措施。一名精通日本外交的消息灵通人士表示：“日本政府不仅对半导体材料等加强出口限制，而且已经整理准备了数十种筹码”，“只需要根据情况一一拿出来就可以了。”日本《每日新闻》6日就追加措施报道称：“提到了对从韩国进口农产品进行限制等”，“18日是追加报复的转折点。”18日是日本要求韩国政府就成立仲裁委员会作出答复的期限。 早稻田大学政治经济系教授深川由起子在接受本报书面采访时表示：“日本政府虽然名义上不承认政治性，但把与征用相关的政治问题扯进经济问题。”

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