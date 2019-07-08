插上“海运同盟”翅膀的现代商船进军越南物流事业. July. 08, 2019 07:43. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代商船将与釜山港湾公社等一起进军越南物流事业。该公司最近加入了世界三大海运同盟之一的“THE Alliance”，继扩大海运网络后，又进军物流事业，力争提前实现扭亏为盈。 7日，据海运业界透露，现代商船最近与釜山港湾公社、国内中坚物流企业等一起，为进军越南物流事业召开了会议。现代商船决定与这些公司共同在越南北部及南部挖掘物流事业后，建立大型物流仓库或内陆集装箱基地等。 据悉，这些企业正讨论在三星电子越南工厂所在的北宁省安丰工业园区和越南最大的黑老虎虾养殖及海产品加工出口地区芹苴市运营冷冻•物流仓库事业。现代商船最近开始着手调查，最早将于下月进行有关确保该地区的货主及物色事业用地的联合当地调查。 有分析称，现代商船此次进军物流事业的计划是今年3月就任的现代商船代表裴在勋的事业多元化战略之一。据悉，出身于物流公司泛韩物流的裴代表在私下里反复强调“应该以靠近货主的视角进行事业”这一点。 不仅要起到用船运货物的作用，还要向货主提供内陆运输及保管、装船的综合服务，这样才能具备竞争力。 现代商船计划与越南地区货主共同运营冷冻仓库及物流仓库，确保稳定的货物量。此前，现代商船曾于2017年末与越南第一大综合物流企业SNP签订了有关开发港口终端和物流设施的谅解备忘录(MOU)。现代商船方面解释说，“当时是‘联合风险投资’形式的事业。这次的事业则以国内企业为主，提供综合物流服务，这一点有很大不同。” 海运业界相关人士预计：“现代商船虽然目前还处于亏损状态，但去年订购了20艘超大型集装箱船舶，规模不断扩大，再加上物流事业和海运同盟的协同效应，2020年下半年以后有望实现扭亏为盈。”

한국어