在多瑙河打捞到的尸体被确认是韩国人. July. 08, 2019 07:43. by 孫宅均 sohn@donga.com. 据确认，5日(当地时间)在匈牙利马卡德(Makad)地区多瑙河发现的1具尸体是乘坐5月29日沉没的游客观光船“美人鱼(匈牙利语Hableány)”号的韩国人的遗骸。 韩国政府联合快速应对小组6日表示：“在距离事发地点布达佩斯默尔吉特大桥附近约66公里处，两国搜索小组对前一天打捞到的尸体进行了身份鉴定，结果确认尸体是60多岁的韩国女性。”至此，事故死亡人数已上升至25人，目前还有1人失踪。 据悉，匈牙利警方对韩方提供的失踪者牙科诊疗记录和携带物品目录进行了比对，并指定了身份。被大型游轮“维京•西格恩”号撞沉的“美人鱼”号上有游客和导游等33名韩国人，但只有7人获救。快速反应小组表示，“他们将继续进行陆上、水上航空搜救，以寻找剩余的失踪人员。”

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