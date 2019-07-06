朝鲜主张“韩国退出核问题讨论”，应通过韩美合作切断朝美核冻结直接交易. July. 06, 2019 07:42. . 据悉，朝鲜日前向美国对朝政策特别代表斯蒂芬·比根表达了在朝美无核化谈判中“韩国最好不要参与核相关讨论”的意思。比根代表最近向韩国执政圈人士传达的这种信息表明，朝鲜明确表示在无核化谈判中不想经过韩国的斡旋。朝鲜在朝美河内会谈中看清了彼此的谈判筹码和意图，上个月30日还举行了板门店会谈，所以从现在开始，朝鲜将和美国直接进行谈判。从长远来看，朝鲜将维持“通美封南”的基调，即撇开韩国直接同美国进行交易。 特朗普总统虽然表示不会急于进行无核化谈判，但从明年的美国大选日程和朝鲜内部情况来看，朝美加快无核化谈判的可能性很大。进入竞选连任活动的美国总统特朗普急需外交成果，犹如燃眉之急。朝鲜国务委员会委员长金正恩为了2016年∼2020年国家经济发展五年战略的成果，迫切需要解除对朝制裁的果实。 如果朝鲜和美国举行一对一的无核化谈判，可能会朝着韩国意想不到的方向发展。实际上，美国朝野有人提出了朝美之间进行交易的可能性。他们认为，金正恩通过核冻结事实上已经获得了核拥有国地位，特朗普总统可能会在交换“朝核威胁已经消失”的外交成果上寻找折中点。实际上，特朗普政府内外都潜伏着妥协论，即，如果完全无核化在现实上很难实现，就应废除洲际弹道导弹等对美国构成威胁的核运载工具，把冻结核开发水平的协议当作次要目标。金正恩想在无核化谈判中排除韩国，可能就是看中了这一点。 作为朝鲜核威胁的最大受害者，韩国不允许在无核化讨论中出现自己被排挤的“跨越韩国”。即使为了谈判的效率，不可避免地仅由朝美双方进行谈判，但韩美也应该在筹备及结果共享上成为一个团队。韩国被排除在外，朝美两国直接交易导致朝鲜完全弃核的目标消失，这是绝对不能容忍的。如果放任“跨越韩国”，可能会发生外交成果被朝美拿走，韩国只承担事后负担的事情。为了强化韩美合作，现在应该倾注更加积极的努力。

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