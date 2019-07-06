板门店会谈是一场“相当不错的秀”. July. 06, 2019 07:42. . 用一句话概括上个月30日在板门店举行的美国和朝鲜第三次首脑会谈，没有比“政治秀（show）”更好的词语。政治秀通常被用作否定的意思。但是，此次板门店政治秀对韩半岛问题管理做出了贡献。虽然是作秀，但有予以肯定的理由。 当然，包括美国总统唐纳德·特朗普在内的三位领导人都声称，此次首脑会谈几乎是偶然促成的。如果相信他们的话，那么就是特朗普在访问首尔时，刚刚想起自己心仪的朋友就住在不远的地方，于是立即通过社交媒体和电话与朝鲜国务委员会委员长金正恩取得联系，邀请他短暂碰面。然后金正恩委员长就来了板门店。 完全没有事前计划的会面这一说法，当然很难令人相信。超级大国的总统不可能像旅行者一样行事，在访问某个城市时突然联系那里的朋友说要见个面。上个月25日、26日左右，专家们之间就已经传出朝美会谈有可能促成的传闻。考虑到事前传出的消息，板门店会晤虽然确实是紧急准备，但并没有像当事人所说的那样突然。因此，我们有必要关注他们为什么会举行伪装成“突然会晤”的“政治秀”，而不是通常的首脑会谈。 板门店会谈经常强调象征性、气氛、姿势和突然性，几乎没有提到具体性。我认为这是为了强调突然性。另一方面，当前局势下，三位领导人都因国内政治需要取得不错的外交成果。在大选临近的情况下，特朗普总统必须向选民展示自己的外交能力。文在寅总统在经济困难、国会议员选举临近的情况下，有必要再次向国民打出对朝政策这张底牌。有趣的是，据多名消息人士介绍，金正恩委员长似乎在朝鲜内部也出现了问题。河内会谈破裂后，朝鲜精英阶层内部流传着“金正恩委员长被美国欺骗，有很多人对他的外交感到不满”的说法。因此，他也需要向内部展示的外交成果。 但是，国家领导人并不单纯考虑自己的政治利益。三位领导人显然有通过外交手段管理和解决朝核问题的意愿。当然，他们各自所希望的妥协是完全不同的。金正恩委员长可以接受核裁军或核冻结，但脑子里根本没有“弃核”。虽然也有通过会谈达成妥协的想法，但同时也是为了争取时间。特朗普总统尚未完全放弃无法实现的无核化梦想，但随着时间的推移，似乎越来越关注“核裁军”，认为这是“无核化的第一步”。另一方面，文在寅总统担心，如果目前的胶着状况持续下去，韩半岛局势会像2017年那样恶化，同时不希望因为目前的胶着状态而使南北关系无法取得进展，因此无论达成何种妥协都能够接受。因此，三位领导人都有继续外交谈判的意愿。 问题是，如果河内会谈无果而终之后再次举行首脑会谈，特朗普总统和金正恩委员长将不得不达成具体的协议和进展。但是在短时间内，不可能准备好复杂的协议。 因此，有必要在板门店举行会谈。因为，如果会谈完全没有事先计划，即使没有取得任何具体成果，也不是大问题。同时通过这样的会谈，可以看出朝美双方仍然有通过外交解决朝核问题的意向。因此，可以将板门店会晤视为“非常有用的表演”。截止到最近，韩半岛的局势有开始向2017年那样的危机方向发展的迹象。考虑到这一点，会晤本身虽然只是一场政治秀，但却使局面停止走向危机。 但对于即将开始的工作磋商，与其抱有期待，不如作出现实性的评价。朝鲜完全没有接受无核化的意向。不管是保障体制安全的承诺，还是提出其他宽大的补偿、建议解除对朝制裁，他们都不会弃核。当然，因为外交问题，各国仍然会谈论无核化，但现在应该在某种程度上认清现实。无核化外交的目的不是“解决”朝核问题，而是“管理”朝核问题。就是要“管理”日益严重的核危机。

한국어