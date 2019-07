横扫美国市场的BTS专辑…上半年销量排名第一. July. 06, 2019 07:42. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 世界级人气偶像组合防弹少年团(BTS)的专辑《灵魂地图:人格面具(MAP OF THE SOUL:PERSONA)》今年上半年在美国在实物专辑方面取得了最高销量。 根据上个月27日(当地时间)美国尼尔森音乐公开的2019年上半年美国歌谣界报告书显示,过去6个月里在美国销售最多的实物专辑是BTS今年4月发行的《人格面具》。该专辑共售出31.2万张。尼尔森音乐公司通过今年1月4日至6月20日约6个月期间在美国国内统计的专辑及音源销售数据,发表了该报告书。 继BTS之后,乔纳斯兄弟的《Happiness Begins》、后街男孩的《DNA》、歌手Lady Gaga和演员布拉德利•库珀主演的电影《明星诞生》(A Star Is Born)OST、皇后乐队的《波西米亚狂想曲》等入围了“实物专辑销量前10名”。 BTS在流行乐领域将实物专辑和数码下载次数、音频流媒体下载次数等数值合算的“流派艺术家前5名”中位居第3,在对实物专辑和数码下载次数、LP专辑销量数据进行合算的“总销量前10名”领域排名第4。美国经济专刊《福布斯》报道说:“凭借这张专辑,BTS第三次登上了‘Billboard 200’榜首位置。考虑到这是一张非英语专辑,因此这是非常了不起的成绩。” 4日,《纽约时报》(NYT)报道称:“由于BTS的人气,把K-POP歌词及韩国歌手的采访翻译成英文的美国粉丝大幅增加。”BTS粉丝俱乐部也被称为“军团(Army)”。《纽约时报》报道说,这些自发翻译家不仅翻译了BTS,还翻译了BlackPink、Red Velvet等其他韩国人气偶像的歌曲和采访,向全世界宣传韩国流行音乐。该报纸补充说,一些人以“防弹翻译(Bangtan Translations)”的名义进行活动。

