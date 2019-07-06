政府为应对日本追加限制，将全面检查汽车-化学等. July. 06, 2019 07:42. by 崔惠?, 宋忠炫 herstory@donga.com,balgun@donga.com. 随着日本经济报复出现扩大迹象，韩国政府开始对损失向半导体原材料、汽车、精密化学等其他产业界和金融领域扩散的可能性进行全面检查。这可能是考虑到两国之间的矛盾有可能升级为经济全面战。 据有关当局5日透露，政府最近向汽车和电子产品等部分制造企业和化学材料企业紧急派遣了公务员。他们了解了日本产品的比重、是否可以替代、日本的追加限制动向等。 国产化率低的化学材料领域也被列入检查对象。韩国政府一位有关负责人表示：“正在以生产即使是少量也不可代替的必需品的中小、中坚企业为主进行仔细查看。” 据韩国贸易协会透露，今年1~5月韩国从日本进口的前10大商品中，日本进口比重超过30%的产品有7种。 其中包括工业溶剂邻二甲苯O-Xylene(95.2%)、铁及非合金钢热轧钢板(56.1%)等。如果日本把如此依赖度高的商品作为追加限制对象，韩国企业将无法避免生产差池。 金融当局也认为出口限制有可能长期化，正在对使用相关品种为原材料的国内中小企业的信用风险和信贷状况进行调查。 另外，针对汇款限制等追加限制，政府正在密切关注国内日裔资金流向。 另外，随着日本出口限制进入第二天，日本当地实际上已经中断了限制商品的出口通关。产业通商资源部相关人士表示：“部分日本企业向日本当局提交了出口许可申请文件，但由于没有得到许可，相关产品无法进入韩国。”

한국어