“韩国怪物”柳贤振以赛季第10胜为上半赛季画上完美句号. July. 06, 2019 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)在历经不小的波折之后，终于取得了赛季第10胜以及美国职棒大联盟(MLB)总计第50胜。 5日，柳贤振在美国洛杉矶道奇体育场举行的与圣地亚哥教士队的主场比赛中首发出场，在6局内取得5个脱三振、3个被安打、3个四坏球上垒，以无失分的成绩帮助道奇队以5比1获胜。10胜2负、平均责任失分1.73。本场比赛过后他取得了平均责任失分占据MLB全体第一、多胜排名全体并列第三的特级成绩。因柳贤振的出色投球，国家联盟(NL)西部赛区排名第一的道奇队也取得了4连胜，在MLB全部队伍中第一个登上了赛季60胜(29负)的高地。 上个月5日在与亚利桑那响尾蛇队的比赛中取得赛季第9胜的柳贤振虽然在之后的4场比赛中没能取得胜利，但是在自己上半赛季的最后一场比赛中得到了击球阵容的帮助，获得了胜利。在上月29日与科罗拉多洛矶队的比赛中，他没能越过被称为“投手们的地狱”的库尔斯球场的高墙，在4局内失7分，最终输掉了比赛。赛后，柳贤振给自己的上半赛季表现打了“99分”，而100分中缺失的1分是因为上一场比赛未能投球。 但是在以往的交锋记录方面取得7胜1负、平均责任失分2.26的成绩，面对西部赛区竞争队中最强的圣地亚哥队时，唯独主场表现强势的柳贤振始终自信满满。柳贤振在第1局上半局面对对方的第1、2号击球手，抓住2个空击三振，占据了上风，在第3局上半局2人出局1垒有人的情况下，因2垒手马克斯•蒙西的防守失误，遭遇2人出局1、3垒有人的危机，但他以冷静的表现制住了后续击球手，摆脱了危机。第5、6回局上半局，以10、11个球面对3名击球手，轻松结束了当局。当天柳贤振的投球数为89个。虽然投球更有力量，但道奇队主教练大卫•罗伯茨考虑到柳贤振的全明星赛首发出场和下半赛季的状态调整，提前让他下场。 快速球的最高球速超过了时速151公里，非常有力。继快速球(35个)之后，投出次数最多的变速球(30个)的威力也非常大，甚至可以诱导击球手们频繁空击。大部分的投球都落在好球区中间，而不是飞向各个角落。 柳贤振回顾说：“对阵圣地亚哥有很多美好的回忆，所以能够更加自信地投球。” 当天允许的一场比赛3个四坏球上垒被认为是美中不足。因为在本场比赛之前，本赛季出场16次的柳贤振所允许的四坏球上垒加起来只有7个。这是柳贤振自去年4月22日之后，时隔14个月再次出现3个四坏球上垒。对此，《洛杉矶时报》指出“不像是柳贤振该有的表现”。柳贤振表示，“被威尔•迈尔斯击出的第一个四坏球上垒是因为对方计划好派出一个很强的击球手。如果给四坏球上垒，可能会带来危机，所以确实不好。下次会努力减少四坏球上垒出现数量。” 在上半赛季最后一场比赛中取得令人愉快的赛季第10胜，度过了自2014年(10胜5负)后最辉煌的上半赛季的柳贤振将于10日在美国俄亥俄州克利夫兰的渐进球场举行的MLB全明星赛上，作为韩国人首次作为国家联盟(NL)先发投手踏上投球踏板。

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