试图私下进行对话？驻日大使：“努力重启首脑会谈”. July. 06, 2019 07:45. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 关于日本对韩国的出口限制和韩日关系的恶化，韩国驻日大使南官杓(照片)表示，将努力重启韩日首脑会谈，其背景备受关注。 据日本主流报纸《东京新闻》5日报道，南大使前一天访问了东京新闻报社总部，就日本采取的报复措施表示：“这对两国经济都会产生不利影响。在韩国，大多数人希望顺利的早日解决。”另据《东京新闻》报道，南大使表示，他将为重启韩日首脑会谈而努力。 青瓦台国家安保室第2次长出身的南大使提到首脑会谈的可能性，这可以解释为，表面上是强对强冲突，但同时也会持续幕后解决的努力。 青瓦台在前一天通过国家安全保障会议(NSC)将出口限制规制措施定义为“明显违反国际法的报复性质”，进行了应对，但在幕后正在寻找外交解决方法。 青瓦台相关人士5日就南大使的发言表示：“驻日大使在改善两国关系方面发挥作用，包括产业通商资源部在内的青瓦台政策室等都在努力避免在业界遇到困难。”对于“是否会采取对话和强力应对的双轨战略”的提问，该相关人士还表示，“根据各自的作用正在摸索最佳方案。” 部分人主张派遣对日特使，但是这与和对方平等会面的首脑会谈不同，因此否定意见更多。青瓦台相关人士断然否认说：“现在似乎还没到讨论特使的阶段。”执政圈相关人士表示，“在日本参议院选举(21日)之后，可能会通过执政党等展开另一个私下讨论。”

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