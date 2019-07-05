赛扬奖热门候选人柳贤振和舒尔泽之间的个人数据对比. July. 05, 2019 07:40. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 去年，雅各布•迪格罗姆(31岁•纽约大都会队)和麦克斯•舒尔泽(35岁•华盛顿国民队)之间的美国职业棒球大联盟(MLB)国家联盟(NL)赛扬奖(Cy Young Award)竞赛引发了有趣的争论。 平均责任失分1.70，位居国家联盟首位的迪格罗姆，胜运非常差，在多胜方面只取得了10胜9负的成绩。相反，舒尔泽虽然在平均责任失分上以2.53落后，但在多胜方面以18胜7负遥遥领先。最终，迪格罗姆在美国棒球记者协会的投票中获得207分，大大超过了舒尔泽(123分)，成为赛扬奖获得者，从而大量涌现了“多胜”这一经典指标在展现首发投手的个人能力方面存在局限的评论。 本赛季柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)和舒尔泽之间的竞争也引起了类似争议。这一次，平均责任失分成了众矢之的。 柳贤振的平均责任失分是1.83，舒尔泽为2.43。投手的平均责任失分将影响同队的外场员的防守能力。美国体育专门媒体《体育画报》(SI)4日表示：“华盛顿队的防守存在很大缺陷，而道奇队则具备了联赛最佳防守能力。如果去除防守变数，舒尔泽明显领先于柳贤振。” SI的根据是防守无关平均责任失分(FIP)。 只根据脱三振、四坏球上垒、被本垒打等无防守影响的指标计算出的FIP数据，是投手在没有防守帮助的情况下，能抑制失分的程度。在FIP方面，舒尔泽以2.10领先于柳贤振(2.88)。 柳贤振不是以球速，而是以精巧的控球能力和多样的变化球避免正打的投手。出现地滚球或腾空球时，需要防守帮助。上月23日在与科罗拉多洛矶队的比赛中，柳贤振在第3局因游击手的失误而创造的无人出局1、2垒有人的情况下，被伊恩•德兹蒙德击出中前适时安打，失分。当天柳贤振在6局中失3分，未能取得胜利。相反，具备最高时速157公里的直线球，以球威压倒对方击球手的舒尔泽投手制造出170个脱三振(ML)，在防守较弱的华盛顿也保持着好的个人数据。 到5月份为止，柳贤振的“独奏体制”因他在上个月5日以后连续4场比赛未能取得胜利，出现了裂痕。虽然仍然在每局出垒允许率(0.90)、脱三振•四坏球上垒比率(13.43)等主要指标上处于领先地位，但停留在5月0.177的被安打率在6月上升到0.269，出现了震荡。SI写道：“如果现在投票选举赛扬奖获得者的话，大部分选票都会投给柳贤振。但如果从与防守支援无关的投手个人技术来看的话，选拔舒尔泽也不奇怪。”

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