可变性较大的日本经济报复，陷入“不确定性泥潭”的韩国企业. July. 05, 2019 07:40. . 日本政府昨天启动了限制半导体原材料等3个品种对韩出口的措施。这些产品迄今为止每三年获得一次“一揽子许可”，但从昨天开始，每项合同都必须获得经济产业省许可才能出口。据悉，审查需要90天左右。专家们认为，从半导体的情况来看，即使日本中断原材料供应，也能坚持4个月，但如果再拖延下去，不仅是韩国企业，日本甚至世界范围内的供应网都将遭受巨大损失。 日本的报复性规定内容不明确，变动性较大。因此，对韩国经济可能造成的影响和后果也不容易估计。虽然手续繁杂，但并不是禁止出口，直到许可的期限也是可变的。随意因素介入审查限制的可能性也很大。从中可以看出，安倍晋三政府希望通过最大限度地扩大裁量权领域，继续掌控局势，在经济摩擦局面中掌握主导权。 实际上，就目前而言，不可否认的是，是日方一直掌握着刀把子。日本在此次措施中，又在研究把韩国排除在意味着“安保上的友邦”的“白色国家”之外的第二次报复措施。如果按计划从8月开始实行，人们担心会出现“最糟糕的情况”。半导体、显示器行业和汽车及化学行业已经开始紧张起来。此次事态是否会发展为世界贸易组织纠纷，在纠纷中日本是否会进一步增加限制出口的素材等问题也是云山雾海不可知。 如此巨大的不确定性，必然使企业面临的混乱更加严重。业界有声音说，“不知道未来会怎样，这种不确定性本身就是负面的”。目前的状况不是由经济而是由政治逻辑引起的，不是企业自己能够解决的。越是这样的时候，政府越要正确掌握情况，尽全力消除企业的不安。与其茫然地期待21日的日本参议院选举结束后会出现某种局面转换，还不如根据日本采取的行动情况，周密掌握最小值到最大值，制定相应的对策。 安倍政权把与外交问题无关的贸易程序利用为政治工具的行为，破坏了自由贸易原则，虽然这种批评之声今后在日本国内外还会进一步高涨，但韩国政府在制定对策时必须考虑到，安倍政权只关注强硬支持势力而坚持强硬政策的可能性。这是无辜的企业成为政治牺牲品的严重事态。要保持安静、慎重的应对基调，同时要牢记处于非常危机状态，通过周密的准备，制定对策，无论遇到什么情况，都要最大限度地减少企业和经济损失。

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