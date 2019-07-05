因最低工资急剧上涨而出现的现象. July. 05, 2019 07:40. by 许振硕记者 jameshuh@donga.com. “公司已经经营了46年，今年是首次连续两个季度亏损。” 中小企业社长A某的声音里没有力量。似乎也蕴含着挫折。他说，在1998年韩国接受国际货币基金组织金融援助的时期，公司也克服了困难，避免了赤字，但现在更加困难。 他拿出一张纸来，上面列着公司向最低工资支付对象支付的计算总额。上面写着，虽然时薪只有8350元，但包括带薪休假天数、奖金、四大保险、退休金和其他津贴，企业每小时承担的费用约为1.68万元。 最低工资在过去2年里上涨了29%，适用时间也变长，经济现场出现了疲劳感加重的现象。随着最低工资的上涨，A某不仅要给新职员增加工资，还要给原有职员略微上调工资。结果，两年前每年支付近50亿韩元的工资总额现在增加到55亿韩元，增加了5亿韩元。两年前，公司的年利润为5亿至10亿元之间。 虽然连续两个季度出现亏损的原因并不仅仅是最低工资的提高，但显然已经产生了不小的影响。成本费等其他费用负担也增加了，由于经济不景气销售变得不乐观，也是亏损的原因。A某说：“人工费负担今后每年都要承担，但生产效率却没有增长得那么快，这让我一生第一次苦恼‘是不是应该放弃事业’。”收购A某物品的地方也是不大松快的中小企业，因此很难大幅提高供货价格。 A某周围有很多考虑放弃事业的社长。他说：“最近朋友们聚在一起时，我不会再抱怨公司情况不好。取而代之的是，‘怎样才能安全地结束事业’。”眼下的情况是，如果有人说放弃了事业，就会鼓掌表示祝贺。A某说：“如果今年出现赤字，每年缴纳的数亿韩元税金可能一分都交不出。如果我放弃事业，我担心的是我们公司员工的工作岗位怎么办。” 最低工资的急剧上涨还使个体经营者成为“无雇佣经营者”。在京畿道南杨州市经营美容院的B某直到去年为止还拥有辅助职员，但现在因为人工费负担，只经营着“一人店”。今年年初，他暂时雇了职员，结果只受到了心理伤害。员工原本说不用支付最低工资和周休津贴，只教技术就行，但只工作了一个月，就向雇佣劳动部进行了举报。B某不得不支付最低工资和周休津贴，还要缴纳罚款。他说：“少干活少挣钱更好，现在不会再雇用员工了。” 某大企业的某首席执行官对记者说，都是过去的事情了，所以说一说。举的例子是，本来修建大规模工厂，后来转变为自动化。他说：“现政府上台以后，看到政府实施急速提高最低工资的政策，感到了减少经营风险的必要性。所以用自动化设备代替了人。”其逻辑是，最低工资一旦上涨就很难降下来，而且根据政治情况，每年要承担什么样的负担还不确定，而自动化设备的费用是可以预测的，因此可以提高经营的稳定性。像这种方式“没有产生的工作岗位”是不会进入统计的。 上调最低工资并不是过去的话题。因为决定一次后，最低工资不会单单产生一年的影响。最低工资委员会正在为决定明年的最低工资而苦恼。从前面列举的现象中可以看出，在资本主义社会中，利益是强大的这一事实，应在决定过程中得到“正常”的反映。

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